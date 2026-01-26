Samsung Galaxy S26-serie uitgelekt bij Finse webwinkel: meer details op straat

Alweer is er nieuws te melden over de Samsung Galaxy S26-serie. Deze keer gaat het om de kleuren die beschikbaar komen, net als de opslagcapaciteit. De informatie hierover is opgedoken bij een Finse webwinkel, die de S26-modellen heeft opgenomen in het assortiment.

Finse retailer lekt specs Galaxy S26-modellen

Er gaat bijna geen dag voorbij, of de Samsung Galaxy S26-serie komt langs in het nieuws. De Finse website Suomimobiili schrijft over een Finse webwinkel die vroegtijdig informatie heeft gelost over de nieuwe toestellenreeks. Dit gaat om de Samsung Galaxy S26, de S26+ en de S26 Ultra. Alle drie de modellen maken naar verwachting eind februari hun debuut. De informatie die nu opgedoken is, gaat over de kleuren en de opslagvarianten die aangeboden zullen worden van de drie toestellen. De kleuren doken vorige week ook al op.

Duidelijk wordt dat de Zuid-Koreaanse fabrikant de Galaxy S26 Ultra uitbrengt in vier kleuren. Dit zijn Black, White, Sky Blue en Cobalt Violet. Kleuren die onlangs ook zijn uitgelekt. Hierbij heb je de keuze uit de opslagversies 256GB, 512GB en 1TB. Er zal ook een Enterprise Edition verschijnen, maar deze komt alleen in het zwart en krijgt 256GB aan opslagruimte.

Voor de Samsung Galaxy S26 en S26+ geeft Samsung je ook de keuze uit de genoemde vier kleuren. Opvallend is dat enkel voor de niet-Plus versie een Enterprise Edition verschijnt. Ook deze is zwart en met 256GB. Samsung zal het basismodel, de Galaxy S26 dus, niet langer meer aanbieden met 128GB opslagruimte. Dit start net als bij de andere modellen met 256GB.

De Samsung Galaxy S26 zal een typenummer krijgen dat begint met SM-S942, de Plus gaat door onder het typenummer SM-S947 en de Ultra met SM-S948.

Het is de verwachting dat Samsung via haar eigen webshop nog meer kleuren aan zal bieden. Volgens Evan Blass komt de S26-serie nog beschikbaar in de kleuren Silver Schaduw en Pink Gold. Of deze ook naar Europa komen, dat is niet duidelijk. Verdere informatie ontbreekt nog. De datum 25 februari staat met potlood in de agenda. Op die datum zou Samsung mogelijk de Galaxy S26-serie presenteren.

