‘Samsung Galaxy S26 Ultra krijgt privacy-display: zo werkt het’

Het lijkt erop dat Samsung de Galaxy S26 Ultra voorziet van een privacy-display. Hiermee wordt voorkomen dat mensen naast je kunnen zien, wat er op het scherm staat. Nu krijgen we te zien hoe deze functie in de praktijk zal werken.

Privacy-display op Galaxy S26 Ultra

Samsung komt naar verwachting in februari met de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. De nieuwe telefoonserie zal in ieder geval uit drie modellen bestaan, waaronder de Samsung Galaxy S26 Ultra. De opvolger van de in 2025 uitgebrachte Galaxy S25 Ultra, zal naar verluidt beschikken over een zogenaamd privacy-display. Een speciale laag over het scherm zorgt ervoor dat degenen naast je, niet kunnen zien wat er op het scherm van je smartphone gebeurt. Wanneer je dit op dit moment wilt, kun je uitwijken naar een speciale privacy-screenprotector, maar Samsung zou het in de praktijk willen toepassen bij het toestel.

Het gaat om een functie die je zelf in- of uit kunt schakelen. Indien ingeschakeld kun je als gebruiker het scherm duidelijk aflezen, maar degenen naast je niet, zelfs niet met het scherm op de hoogste helderheid. Er is geen sprake van een vermindering in kleur of helderheid, zo laat de bron weten. Voor de mensen naast je ziet het eruit alsof het scherm zwart is.

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Volgens de bron kan de functie, die ‘Privacyweergave’ wordt genoemd, automatisch ingeschakeld worden voor ingestelde apps. Dit kan handig zijn voor WhatsApp of bijvoorbeeld de bank-app. De geruchten spreken dat het ook mogelijk wordt om de functie automatisch in te schakelen als je niet thuis bent, of op bepaalde tijdstippen. De functionaliteit wordt toepasbaar op het OLED-paneel van Samsung, met de Magic Flex Pixel-technologie. Deze techniek werd door Samsung Display op het MWC in 2024 getoond in bovenstaande video. Onbekend is of de S26 en S26+ deze functie ook krijgen.

Samsung Galaxy S25 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 834,00 euro

Samsung Galaxy S25+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 745,00 euro