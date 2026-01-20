Samsung Galaxy S26 Ultra wordt uitgebracht in deze 4 kleuren

Samsung komt de laatste tijd vaak in het nieuws met de nieuwe Galaxy S26-serie. De aankomende Galaxy S26 Ultra zal ook binnenkort zijn debuut maken. Nu krijgen we vier kleuren te zien waarin het toptoestel uitgebracht zal worden. Dit wordt duidelijk na het zien van sim-trays van de smartphone.

Samsung Galaxy S26 Ultra kleuren

Al vaker hebben we aandacht besteed aan de Samsung Galaxy S26-serie. De fabrikant is achter de schermen druk bezig met de smartphonereeks, en naar verluidt krijgen we eind februari definitief de smartphones te zien. Eén van de modellen is de Galaxy S26 Ultra, een smartphone die de huidige Galaxy S25 Ultra zal opvolgen. We schreven maandag al dat Samsung werkt aan een speciaal privacy-display voor dit model. In dat artikel zien we ook de werking.

De doorgaans goed geïnformeerde bron IceUniverse deelt nu beelden van een nieuwe aanwijzing naar het toestel. Het is een foto van de sim-tray van het nieuwe toestel. Dat is op zich niet heel spannend, maar wel wordt ermee iets duidelijk: in welke kleuren het Ultra-model uitgebracht zal worden door Samsung. Goed om te weten is dat we de kans groot achten dat er nog meer kleuren van de Galaxy S26 Ultra verschijnen, al zal het dan om kleuren gaan die door Samsung zelf via hun eigen webshop verkocht zullen worden.

De Samsung Galaxy S26 Ultra zal uitgebracht worden in de kleuren: Black Shadow, White Shadow, Glacial Blue en Ultraviolet. Ofwel zwart, wit, lichtblauw en paars. De eerder verschenen oranje kleur ontbreekt hierin, maar het kan ook zijn dat deze door Samsung exclusief verkocht gaat worden, of toch is geschrapt. De bron EclecticDaily deelt bovenstaande render, naar aanleiding van het lek. Naast de S26 Ultra zou Samsung ook de S26 en S26+ uit willen brengen. Dit moet eind februari gaan gebeuren.