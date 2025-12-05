Spotify deelt jaaroverzicht 2025 met populairste muziek van Nederland

Van de week kwam Spotify Wrapped online, waarbij luisteraars massaal hun luisterstatistieken van het jaar deelden. De muziekdienst heeft ook statistieken naar buiten gebracht met de algehele statistieken van het afgelopen jaar. Wat was de meest geliefde muziek van de Nederlanders?

Populairste muziek van Nederland

Spotify heeft een jaaroverzicht gedeeld met de populairste muziek van het afgelopen jaar. Dit is een weergave van de populairste tracks en artiesten van 2025. Deze week verscheen al Spotify Wrapped, waarbij luisteraars hun eigen statistieken van het jaar konden bekijken, en delen. In het afgelopen jaar waren meer dan 700 miljoen Spotify-luisteraars wereldwijd, goed voor 168 miljard uur aan audiostreams. In Nederland luisterden we bijna 2,6 miljard uur naar muziek, en hits van eigen bodem speelde een grote rol.

In 2025 werd voor 72 procent van de tijd naar Nederland muziek geluisterd, wat vier procent meer is dan vorig jaar. Frenna is net als vorig jaar de meest beluisterde artiest van het land, gevolgd door Lil Kleine en Ronnie Flex. Roxy Dekker is de populairste vrouwelijke artiest, waarbij het album ‘Mama I Made It’ het meest gestreamde nummer van dit jaar was. Het nummer ‘Ordinary’ van Alex Warren deed het ook goed. Volgens Spotify maken jonge artiesten indruk, en is het Hollandse genre in opkomst. De podcast ‘Op zoek naar Marlotte’ van Zembla, is de meest beluisterde podcast.

Spotify deelt de volgende lijstjes:

Top 10 meest gestreamde artiesten in Nederland

Top 10 meest gestreamde nummers in Nederland

Top 10 meest gestreamde nummers in het Hollandse genre 2025

Top 10 meest gestreamde podcasts in Nederland

Top 10 meest gestreamde albums in Nederland

Top 10 best beluisterde luisterboeken in Nederland 2025

Top 10 meest gestreamde artiesten wereldwijd

Top 10 meest gestreamde nummers wereldwijd