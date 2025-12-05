Spotify deelt jaaroverzicht 2025 met populairste muziek van Nederland

Van de week kwam Spotify Wrapped online, waarbij luisteraars massaal hun luisterstatistieken van het jaar deelden. De muziekdienst heeft ook statistieken naar buiten gebracht met de algehele statistieken van het afgelopen jaar. Wat was de meest geliefde muziek van de Nederlanders?
Populairste muziek van Nederland
Spotify heeft een jaaroverzicht gedeeld met de populairste muziek van het afgelopen jaar. Dit is een weergave van de populairste tracks en artiesten van 2025. Deze week verscheen al Spotify Wrapped, waarbij luisteraars hun eigen statistieken van het jaar konden bekijken, en delen. In het afgelopen jaar waren meer dan 700 miljoen Spotify-luisteraars wereldwijd, goed voor 168 miljard uur aan audiostreams. In Nederland luisterden we bijna 2,6 miljard uur naar muziek, en hits van eigen bodem speelde een grote rol.
In 2025 werd voor 72 procent van de tijd naar Nederland muziek geluisterd, wat vier procent meer is dan vorig jaar. Frenna is net als vorig jaar de meest beluisterde artiest van het land, gevolgd door Lil Kleine en Ronnie Flex. Roxy Dekker is de populairste vrouwelijke artiest, waarbij het album ‘Mama I Made It’ het meest gestreamde nummer van dit jaar was. Het nummer ‘Ordinary’ van Alex Warren deed het ook goed. Volgens Spotify maken jonge artiesten indruk, en is het Hollandse genre in opkomst. De podcast ‘Op zoek naar Marlotte’ van Zembla, is de meest beluisterde podcast.
Spotify deelt de volgende lijstjes:
Top 10 meest gestreamde artiesten in Nederland
Top 10 meest gestreamde nummers in Nederland
Top 10 meest gestreamde nummers in het Hollandse genre 2025
- Samuel Welten – Echte Liefde Is Te Koop
- Yves Berendse – Terug in de Tijd
- Sven Versteegh en Likke Pêhp – Blikkendag
- Flemming & Mart Hoogkamer – 100%
- Effe Serieus – Baila de Gasolina
- Robert van Hemert – Mona Lisa
- Robert van Hemert – Zoet, Zout, Zuur
- Yves Berendse en Emma Heesters – Alleen Met Jou
- Donnie & Marco Schuitmaker – Hier Mag Alles
- Martin Morero – Spijt Is Voor Later
Top 10 meest gestreamde podcasts in Nederland
Top 10 meest gestreamde albums in Nederland
- Roxy Dekker – Mama I Made It
- Alex Warren – You’ll Be Alright, Kid
- Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy
- Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT
- KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys – KPop Demon Hunters
- Lady Gaga – MAYHEM
- Tate McRae – So Close To What???
- Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet
- Frenna – PINK SUMMER
- Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
Top 10 best beluisterde luisterboeken in Nederland 2025
- Groeipijn – Ray Klaassens
- Al het blauw van de hemel – Mélissa Da Costa
- Het ultieme geheim – Dan Brown
- Wie praat, die gaat – Astrid Holleeder
- Judas – Astrid Holleeder
- Omringd door idioten – Thomas Erikson
- Harry Potter en de Steen der Wijzen – J.K. Rowling
- Sapiens – Yuval Noah Harari
- De Camino – Anya Niewierra
- Longeneeslijk – Eva Hermans-Kroot,Hanneke Mijnster
Top 10 meest gestreamde artiesten wereldwijd
Top 10 meest gestreamde nummers wereldwijd
- Lady Gaga and Bruno Mars – Die With A Smile
- Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER
- ROSÉ and Bruno Mars – APT.
- Alex Warren – Ordinary
- Bad Bunny – DtMF
- sombr – back to friends
- HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, K Pop Demon Hunters Cast – Golden
- Kendrick Lamar & SZA – luther
- Gracie Abrams – That’s So True
- Billie Eilish – WILDFLOWER
Top 10 best beluisterde albums wereldwijd
- Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
- KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys – KPop Demon Hunters
- Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT
- SZA – SOS Deluxe: LANA
- Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet
- Lady Gaga – MAYHEM
- Alex Warren – You’ll Be Alright, Kid
- Morgan Wallen – I’m The Problem
- Kendrick Lamar – GNX
- Bad Bunny – Un Verano Sin Ti