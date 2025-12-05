Close Menu
    donderdag 12 maart
    Spotify deelt jaaroverzicht 2025 met populairste muziek van Nederland

    Stefan Hage

    Van de week kwam Spotify Wrapped online, waarbij luisteraars massaal hun luisterstatistieken van het jaar deelden. De muziekdienst heeft ook statistieken naar buiten gebracht met de algehele statistieken van het afgelopen jaar. Wat was de meest geliefde muziek van de Nederlanders?

    Populairste muziek van Nederland

    Spotify heeft een jaaroverzicht gedeeld met de populairste muziek van het afgelopen jaar. Dit is een weergave van de populairste tracks en artiesten van 2025. Deze week verscheen al Spotify Wrapped, waarbij luisteraars hun eigen statistieken van het jaar konden bekijken, en delen. In het afgelopen jaar waren meer dan 700 miljoen Spotify-luisteraars wereldwijd, goed voor 168 miljard uur aan audiostreams. In Nederland luisterden we bijna 2,6 miljard uur naar muziek, en hits van eigen bodem speelde een grote rol.

    In 2025 werd voor 72 procent van de tijd naar Nederland muziek geluisterd, wat vier procent meer is dan vorig jaar. Frenna is net als vorig jaar de meest beluisterde artiest van het land, gevolgd door Lil Kleine en Ronnie Flex. Roxy Dekker is de populairste vrouwelijke artiest, waarbij het album ‘Mama I Made It’ het meest gestreamde nummer van dit jaar was. Het nummer ‘Ordinary’ van Alex Warren deed het ook goed. Volgens Spotify maken jonge artiesten indruk, en is het Hollandse genre in opkomst. De podcast ‘Op zoek naar Marlotte’ van Zembla, is de meest beluisterde podcast.

    Spotify deelt de volgende lijstjes:

    Top 10 meest gestreamde artiesten in Nederland

    1. Frenna
    2. Lil Kleine
    3. Ronnie Flex
    4. Drake
    5. Taylor Swift
    6. Billie Eilish
    7. Roxy Dekker
    8. David Guetta
    9. The Weeknd
    10. Lijpe

    Top 10 meest gestreamde nummers in Nederland

    1. Alex Warren – Ordinary
    2. Samuel Welten – Echte Liefde Is Te Koop
    3. Frenna & Shallipopi – ZAAZAA
    4. Lola Young – Messy
    5. Lustrum U.V.S.V./N.V.V.S.U.- Lotje
    6. Antoon – Beetje Van Mij
    7. Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile
    8. Roxy Dekker – Ga Dan!
    9. Pommelien Thijs – Atlas
    10. Yves Berendse – Terug In De Tijd

    Top 10 meest gestreamde nummers in het Hollandse genre 2025

    1. Samuel Welten – Echte Liefde Is Te Koop 
    2. Yves Berendse – Terug in de Tijd
    3. Sven Versteegh en Likke Pêhp – Blikkendag
    4. Flemming & Mart Hoogkamer – 100% 
    5. Effe Serieus –  Baila de Gasolina
    6. Robert van Hemert – Mona Lisa 
    7. Robert van Hemert – Zoet, Zout, Zuur
    8. Yves Berendse en Emma Heesters – Alleen Met Jou 
    9. Donnie & Marco Schuitmaker – Hier Mag Alles
    10. Martin Morero – Spijt Is Voor Later

    Top 10 meest gestreamde podcasts in Nederland

    1. Zembla Podcast: Op zoek naar Marlotte
    2. Geuze & Gorgels
    3. BROERS met Sam & Rijk
    4. Moordzaken
    5. Napleiten
    6. NRC Vandaag
    7. Boekestijn en De Wijk
    8. Bo & Pauline: Genoeg over ons
    9. Geschiedenis Inside
    10. Maarten van Rossem en Tom Jessen

    Top 10 meest gestreamde albums in Nederland

    1. Roxy Dekker – Mama I Made It
    2. Alex Warren – You’ll Be Alright, Kid
    3. Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy 
    4. Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT
    5. KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys – KPop Demon Hunters
    6. Lady Gaga – MAYHEM
    7. Tate McRae – So Close To What???
    8. Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet
    9. Frenna – PINK SUMMER
    10. Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

    Top 10 best beluisterde luisterboeken in Nederland 2025

    1. Groeipijn – Ray Klaassens
    2. Al het blauw van de hemel – Mélissa Da Costa
    3. Het ultieme geheim – Dan Brown
    4. Wie praat, die gaat – Astrid Holleeder
    5. Judas – Astrid Holleeder
    6. Omringd door idioten – Thomas Erikson
    7. Harry Potter en de Steen der Wijzen – J.K. Rowling
    8. Sapiens – Yuval Noah Harari
    9. De Camino – Anya Niewierra
    10. Longeneeslijk – Eva Hermans-Kroot,Hanneke Mijnster

    Top 10 meest gestreamde artiesten wereldwijd 

    1. Bad Bunny
    2. Taylor Swift
    3. The Weeknd
    4. Drake
    5. Billie Eilish
    6. Kendrick Lamar
    7. Bruno Mars
    8. Ariana Grande
    9. Arijit Singh
    10. Fuerza Regida

    Top 10 meest gestreamde nummers wereldwijd

    1. Lady Gaga and Bruno Mars – Die With A Smile
    2. Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER
    3. ROSÉ and Bruno Mars – APT.
    4. Alex Warren – Ordinary
    5. Bad Bunny – DtMF
    6. sombr – back to friends
    7. HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, K Pop Demon Hunters Cast – Golden
    8. Kendrick Lamar & SZA – luther
    9. Gracie Abrams – That’s So True
    10. Billie Eilish – WILDFLOWER

    Top 10 best beluisterde albums wereldwijd

    1. Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
    2. KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys – KPop Demon Hunters
    3. Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT
    4. SZA – SOS Deluxe: LANA
    5. Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet
    6. Lady Gaga – MAYHEM
    7. Alex Warren – You’ll Be Alright, Kid
    8. Morgan Wallen – I’m The Problem
    9. Kendrick Lamar – GNX
    10. Bad Bunny – Un Verano Sin Ti

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

