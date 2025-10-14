Streamingdienst HBO Max voert flinke prijsverhoging door

Een flinke prijsverhoging staat klaar voor klanten van HBO Max. De streamingdienst kiest ervoor de prijzen te verhogen met meerdere euro’s per maand. Het nieuws volgt nadat Disney+ deze week de nieuwe prijzen bekend maakte.

Een abonnement bij HBO Max wordt een stuk duurder. In een mail aan klanten, die DroidApp heeft ingezien, laat het merk weten dat de prijs met een paar euro per maand omhoog gaat. De wijziging geldt ook voor klanten die levenslang 50 procent korting krijgen op hun abonnement. Dit was een tijd een actie bij de introductie van HBO Max. De nieuwe prijzen gaan in per de volgende factureringsdatum op of na 6 november 2025.

Gebruik je het Basic-abonnement, met reclame, dan blijft de prijs gelijk op 5,99 euro per maand. Dit abonnement kun je gebruiken app twee apparaten met een Full-HD resolutie. Je kunt met dit abonnement echter geen content downloaden voor offline gebruik. Het Standaard-abonnement gaat met twee euro per maand omhoog en stijgt van 9,99 euro naar 11,99 euro per maand. Het meest uitgebreide Premium-abonnement kent een prijsstijging van 21 procent; 3,00 euro per maand. Je moet voor deze abonnementsvorm 16,99 euro per maand aftikken. Je kunt de streamingdienst dan op vier apparaten gebruiken en content bekijken in 4K. Tevens is er ruimte voor 100 downloads, waar dit aantal uitkomt op 30 bij het Standaard-abo.

De wijzigingen gelden zoals gezegd vanaf 6 november voor bestaande klanten. Voor nieuwe klanten wordt de nieuwe prijs direct al doorberekend. Volgens HBO Max is de prijsverhoging nodig om te kunnen blijven investeren in hoge kwaliteit content en de productervaring. Daarnaast wordt de prijs verhoogd ‘in het licht van’ de kosten van overnames, contentcreatie en productontwikkeling, zo meldt het bedrijf.

