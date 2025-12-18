Close Menu
    maandag 22 december
    Nieuws

    ‘Xiaomi werkt aan dunne smartphone met 10.000 mAh accu’

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Een gigantische batterij, die zien we steeds vaker in smartphones. Maar in een dunne smartphone blijft de capaciteit beperkt. Daar komt mogelijk binnenkort verandering in, met een nieuw toestel van Xiaomi. Een dunnere telefoon met enorme accu zou onderweg zijn.

    Enorme accu in aankomend Xiaomi-toestel

    Xiaomi zou van plan zijn om een nieuwe smartphone uit te brengen met een gigantische batterij. We zien steeds vaker toestellen met een grote batterijcapaciteit. Zo hadden we onlangs de OnePlus 15 review gepubliceerd. In dat toestel zit een 7400 mAh accu, welke onwijs lang meegaat. Een flinke accu zaten we ook in de Oppo Find X9 Pro. Dat toestel heeft een nog grotere batterij, namelijk 7500 mAh. Xiaomi zal nog een stap verder gaan. Een aankomend model zal beschikken over een 10.000 mAh accu.

    Xiaomi 15 Ultra review

    Naar verluidt zal de accu met een kracht van 100W weer opgeladen kunnen worden. Niet alleen bekabeld moet het toestel weer snel geladen zijn, ook draadloos laden moet met hoge snelheid gaan. Hoewel veel details nog ontbreken, zou het toestel minder dan 8,5 millimeter dik zijn, zo melden de berichten.

    Xiaomi zal echter niet de enige fabrikant zijn die een flinke accu in een toestel stopt. Telefoonfabrikant Honor wil eveneens een smartphone uitbrengen met een 10.000 mAh accu en 100W laden. Het toestel, dat de naam Honor Win draagt, is een high-end toestel met een Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset in het Pro-model. Of de Xiaomi een high-end model is, is nog niet bekend. Daarnaast kan het ook nog zijn dat het toestel uitgebracht wordt als Poco- of Redmi-model.

    Xiaomi 15T Pro productafbeelding
    Xiaomi 15T Pro
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 599,00 euro
    Alle informatie
    Xiaomi 15 productafbeelding
    Xiaomi 15
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 690,00 euro
    Alle informatie
    Xiaomi 15 Ultra productafbeelding
    Xiaomi 15 Ultra
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 1099,00 euro
    Alle informatie
    Via Weibo

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

