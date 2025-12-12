Close Menu
    dinsdag 16 december
    Xiaomi 15T Pro
    Nieuws

    Xiaomi gaat nieuwe toestellen leveren met crypto-app

    Verschillende fabrikanten staan erom bekend dat ze toestellen voorzien van bloatware. Dit zijn voorgeïnstalleerde applicaties die vanuit de fabriek op de smartphone zijn gezet. Nu is er nieuws over Xiaomi. Die fabrikant gaat een app vooraf installeren voor cryptovaluta.

    Crypto-app op je Xiaomi

    Volgend jaar start Xiaomi met het vooraf installeren van een crypte-app, zo wordt duidelijk uit nieuwe berichtgeving. De fabrikant zal de toestellen specifiek in Europa voorzien van deze dienst, en dit geldt ook voor toestellen die in Nederland en België verkocht worden, zo schrijft Tweakers. De Chinese fabrikant zou ervoor kiezen om zowel de wallet als de app van cryptodienst Sei te installeren.

    Xiaomi 15 ervaringen test

    Onbekend is hoeveel Sei betaalt om voorgeïnstalleerd te worden op toestellen van Xiaomi. Ontwikkelaars en bedrijven betalen doorgaans geld aan smartphonemakers om op toestellen te komen. Naar verluidt gaat het om nieuwe toestellen, en komt de app niet middels een update voor oudere toestellen beschikbaar.

    De cryptovaluta-app kan gebruikt worden middels een Xiaomi ID of middels een inlog met het Google-account. Het zal mogelijk zijn om via de app onderlinge betalen te doen middels crypto.

