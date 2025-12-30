Youfone berekent inflatiecorrectie door van 3,3 procent

Youfone start het nieuwe jaar met een prijsverhoging voor bestaande klanten. De paarsgekleurde provider voert een inflatiecorrectie door van 3,3 procent, en dit zal gebeuren vanaf 1 februari, zo laat het bedrijf weten.

Youfone met inflatiecorrectie

Telecomprovider Youfone heeft bekend gemaakt dat het op 1 februari 2026 een inflatiecorrectie doorvoert voor bestaande klanten. Het gaat om een prijsverhoging van 3,3 procent. Dit geldt voor alle abonnementen die het bedrijf aanbiedt. Dus zowel de mobiele- als de vaste-abonnementen worden belast. Volgens de paarsgekleurde provider blijven de prijzen van extra diensten, zoals het dataplafond en de tv-pakketten wel gelijk.

Eigenlijk alle telecomproviders voeren ieder jaar de inflatiecorrectie door, om de steeds stijgende prijzen van leveranciers op die manier door te berekenen. Klanten worden op hun factuur geïnformeerd. Inflatiecorrectie wordt altijd opgenomen in de voorwaarden, waardoor het geen legitieme reden is om een abonnement op te zeggen. De inflatiecorrectie geldt niet voor klanten waarbij het contract op of na 1 oktober 2025 is ingegaan of verlengd.