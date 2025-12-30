Close Menu
    zaterdag 3 januari
    Trending
    Youfone header
    Nieuws

    Youfone berekent inflatiecorrectie door van 3,3 procent

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    Youfone start het nieuwe jaar met een prijsverhoging voor bestaande klanten. De paarsgekleurde provider voert een inflatiecorrectie door van 3,3 procent, en dit zal gebeuren vanaf 1 februari, zo laat het bedrijf weten.

    Youfone met inflatiecorrectie

    Telecomprovider Youfone heeft bekend gemaakt dat het op 1 februari 2026 een inflatiecorrectie doorvoert voor bestaande klanten. Het gaat om een prijsverhoging van 3,3 procent. Dit geldt voor alle abonnementen die het bedrijf aanbiedt. Dus zowel de mobiele- als de vaste-abonnementen worden belast. Volgens de paarsgekleurde provider blijven de prijzen van extra diensten, zoals het dataplafond en de tv-pakketten wel gelijk.

    Eigenlijk alle telecomproviders voeren ieder jaar de inflatiecorrectie door, om de steeds stijgende prijzen van leveranciers op die manier door te berekenen. Klanten worden op hun factuur geïnformeerd. Inflatiecorrectie wordt altijd opgenomen in de voorwaarden, waardoor het geen legitieme reden is om een abonnement op te zeggen. De inflatiecorrectie geldt niet voor klanten waarbij het contract op of na 1 oktober 2025 is ingegaan of verlengd.

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    KPN en Youfone zetten punt achter voicemail-app
    KPN en Youfone zetten punt achter voicemail-app12/11/2025
    Youfone introduceert eSIM voor nieuwe en bestaande klanten
    Youfone introduceert eSIM voor nieuwe en bestaande klanten17/04/2025
    Youfone introduceert betaalbare 3GB bundel
    Youfone introduceert betaalbare 3GB bundel08/04/2024
    KPN neemt telecomprovider Youfone over: wat gaat er veranderen?
    KPN neemt telecomprovider Youfone over: wat gaat er veranderen?22/06/2023

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp