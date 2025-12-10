YouTube jaaroverzicht 2025: dit zijn de populairste video’s

We hebben het afgelopen jaar weer veel tijd doorgebracht op YouTube. Het videoplatform heeft de trends en populairste video’s van 2025 bekend gemaakt. Zowel wereldwijd als in Nederland zien we de top 10 van de best bekeken video’s. Vooral muziek doet het goed.

Best bekeken op YouTube

YouTube heeft een overzicht gedeeld met de best bekeken video’s op het videoplatform het afgelopen jaar. De videoclip van het nummer ‘Echte liefde is te koop’ van Samuel Welten is het meest bekeken in Nederland. De video is 5,1 miljoen keer bekeken, al is niet helemaal duidelijk hoeveel er hiervan daadwerkelijk uit ons land komen. Mede omdat het nummer ook in België in de hitlijst stond.

De gehele top 5 bestaat uit hits van Nederlandse bodem. Zo zien we ‘Ga Dan!’ van Roxy Dekker op 2, gevolgd door de Nederlandse inzending voor het Songfestival van afgelopen jaar. Dit was C’est La Vie van Claude. Effe Serieus met ‘Baila de Gasolina’ staat op vier, Flemming en Mart Hoogkamer pakken de vijfde plek met het nummer ‘100%’. De top 10 met muziekvideo’s van 2025, hebben we hieronder voor je neergezet.

Ook in andere categorieën was er genoeg te bekijken. Zo zocht volgens YouTube de Nederlandse kijker vaak naar diepgang en duiding. Zo scoorde BOOS hoog met het onderzoek naar consequenties van familievloggers. Bender bracht de spanningen rondom AZC’s in beeld, AvroTros Radar toonde de wanpraktijken met de hidden-cam bij Seats en Sofas en ook Lubach deed het goed. Verder waren de Bankzitters, StukTV en politievlogger Jan-Willem geliefd bij het publiek, net als Don, die zijn kwetsbare verhaal over het overwinnen van angst deelde op YouTube. Machinist NielsHCZutphen wint de eerste YouTube Hype Awards met zijn kijkje achter de schermen.