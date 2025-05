Android 15 beschikbaar voor Samsung Galaxy A35 en Tab A9

Steeds meer toestellen van Samsung worden bijgewerkt met de update naar Android 15, dit samen met One UI 7. De nieuwe update is vanaf nu te downloaden op de Samsung Galaxy A35 en de Galaxy Tab A9 van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

One UI 7 voor Galaxy A35 en tablets

Samsung heeft voor de Europese markt verschillende modellen voorzien van de update naar Android 15, samen met One UI 7. Gebruikers van de Samsung Galaxy A35 kunnen deze update vanaf nu binnenhalen op hun smartphone. We krijgen te horen van Dennis dat zijn toestel de update inmiddels kan installeren. Samsung voegt daarbij ook gelijk beveiligingsupdate april toe. Ook is er de nieuwe Gemini-knop die eerder werd aangekondigd door Samsung.

Galaxy Tab A9

Verschillende tablets worden eveneens bijgewerkt met de update. De nieuwe Android-versie is beschikbaar voor de Samsung Galaxy Tab A9. Ook hier zien we de patch van april die voor de beveiliging wordt toegevoegd.

Na de update komen verschillende nieuwe functies naar de smartphone en tablet. We zien bijvoorbeeld de Now Bar, en ook kun je bij het alfabetisch sorteren van het menu er verticaal doorheen scrollen. Tot voor de update kon je alleen maar horizontaal scrollen. Verder heeft Samsung gewerkt aan enkele wijzigingen in de interface, bijvoorbeeld in de camera-app. Op het startscherm kun je er nu voor kiezen om grote mappen te maken.