Android Update Bulletin week 20: deze toestellen kregen updates

We hebben een hoop Android-nieuws gehad deze week. Daarbij verschenen ook de nodige updates. DroidApp zet deze ook vandaag weer op een rij. Welke smartphones, tablets en andere apparaten hebben een update ontvangen in week 20?

Android updates in week 20

In de afgelopen week werd bekend dat Android 16 eerder wordt uitgerold. Google start volgende maand al met de verspreiding van de nieuwe Android-versie! Daarbij komt er ook een grote wijziging; het nieuwe Material 3 Expressive ontwerp. Dat nieuwe design zullen we dus op meer toestellen gaan terugzien. In de afgelopen week zijn de nodige modellen weer bijgewerkt met een update. Die zetten we in dit artikel op een rij, in het Android Update Bulletin van week 20.

Krijg je een update binnen op je Android-apparaat, dan horen we dat heel graag van je! Deel ons je screenshot in een mailtje naar redactie@droidapp.nl. Dan nemen we hem mee in de berichtgeving.

Fairphone

Fairphone 5: beveiligingsupdate mei

Nokia

Nokia X30: beveiligingsupdate april

Samsung