Black Friday 2025: Samsung Galaxy A56 en cashback op sim-only

Black Friday is in volle gang. We zijn gestuit op enkele interessante aanbiedingen, die je niet mag missen. Kies je voor een gratis Galaxy A56, Galaxy A17 of toch een interessant sim-only abonnement met geld toe?

Black Friday: Samsung Galaxy A56

De Samsung Galaxy A56 kun je (alleen vandaag) met flink wat korting aanschaffen. Belsimpel stunt met dit toestel, in combinatie met een Hollandsnieuwe abonnement. Bij deze provider, die gebruik maakt van het Vodafone-netwerk, gaat alles uit één bundel. Een minuut staat dus gelijk aan een MB, al kun je nog kiezen voor een bundel met onbeperkt bellen. Heb je Vodafone/Ziggo op je thuisadres, dan krijg je nog extra voordeel.

Voor de bundel met 20.000MB/sms/min en het toestel, betaal je de eerste twaalf maanden 12,50 euro per maand. Het laatste jaar betaal je 20 euro per maand. Je kunt ervoor kiezen om een nieuw nummer te nemen, of je nummer van een andere provider mee te nemen op het nieuwe abonnement.

Nog een actie

Bij Mobiel kun je ook de Samsung Galaxy A56 scoren met voordeel, in combinatie met Ben. Je krijgt dankzij Black Friday niet alleen korting op je maandbedrag, maar ook krijg je er een JBL Tune speaker bij. Je kunt kiezen uit verschillende bundels. Als voorbeeld: de bundel met 20GB internet en 200 minuten/sms kost 16,00 euro per maand, zonder aansluitkosten.

Sim-only

Kies voor een nieuw sim-only abonnement van Ben bij Mobiel, dan krijg je 100 euro cashback. Dit wordt dus gewoon teruggestort op je rekening. De actie geldt nog een paar dagen, en indien je kunt overstappen, kun je je huidige nummer gewoon meenemen. Je krijgt ook extra andere voordelen. Zo betaal je geen aansluitkosten en krijg je korting op je maandbedrag. Heb je thuis Odido, dan profiteer je van nog meer voordelen, zoals korting op het abonnement van Odido en meer data voor je mobiele abonnement. Dat is mooi meegenomen.

Er zijn ook acties met 50+ Mobiel, waarbij je veel geld kunt besparen.

Galaxy A17

Wil je echt een goedkoop, interessant sim-only abonnement, en daar ook nog gratis de Samsung Galaxy A17 bij? Dan is er nog een interessante aanbieding. Bij Mobiel scoor je de Galaxy A17 gratis in combinatie met een tweejarig Lebara-abonnement. Dat is niet het enige voordeel: je krijgt ook nog de eerste twaalf maanden een leuke korting op het maandbedrag. De bundel met 15GB, 250 minuten en 250 sms’jes kost je dan 5,00 euro per maand (na 12 maanden, 10 euro per maand). Ook interessant als je dus niet perse een nieuwe telefoon erbij hoeft.

Meer Black Friday

