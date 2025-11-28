Black Friday 2025: Coolblue stunt met Galaxy A56, Playstation, airfryer en meer

Interessante aanbiedingen zijn toegevoegd aan de Black Friday-aanbiedingen van Coolblue. De aanbiedingen die vandaag ingaan, geven je korting op de Playstation, Philips Hue, iPad en Samsung Galaxy A56. Welke deals mag je niet missen?

Black Friday bij Coolblue

Coolblue stunt vandaag nog één keer met flink wat voordeel. Black Friday startte eerder al bij de webwinkel, net als bij verschillende andere winkels, maar er wordt vandaag nog een schepje bovenop gedaan. Welke deals je niet mag missen, zetten we hieronder voor je op een rij. Bekijk ook zeker onze andere Black Friday-artikelen waar mooie deals tussen zitten, zo is de scherp geprijsde Dreame L40 Ultra AE robotstofzuiger, waarover we een uitgebreide review hebben gepubliceerd, weer op voorraad.

Wil je de Galaxy A56 met extra veel opslagruimte? Dan kun je die nu voor 319 euro aanschaffen (adviesprijs is 529 euro). Heb je genoeg aan 128GB, dan scoor je hem voor 269 euro bij MediaMarkt of bij Belsimpel.

De Philips Hue GU10 3-pack gaat van 69,99 euro naar 37,99 euro. Voor de Playstation 5 met Fortnite gaat de prijs van 499,99 euro naar 349 euro. Ook de Sonos Era 100, Dyson Airwrap en Ninja airfryer zijn in prijs verlaagd.

PS5 Digital Edition + Fortnite – €499,99 → €349 (-30,2%)

Philips Hue GU10 3-pack – €69,99 → €37,99 (-45,7%)

TCL 55″ C61K 4K – €699 → €499 (-28,6%)

Samsung Galaxy A56 256GB – €529 → €319 (-39,7%)

iPad 2025 11″ 128GB Wifi – €409 → €349 (-14,7%)

Bosch WGG244ZONL – €939 → €599 (-36,2%)

Ninja Foodi AF300EU – €229 → €109 (-52,4%)

Philips PowerPro Expert – €279,99 → €159 (-43,2%)

Eufy X10 Pro Omni – €699 → €439 (-37,2%)

Dyson Airwrap Ceramic Pink – €549 → €399 (-27,3%)

Sonos Era 100 Zwart – €229 → €179 (-21,8%)

Er zijn nog meer aanbiedingen bij Coolblue. Die zijn verzameld op deze pagina.