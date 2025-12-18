ChatGPT maakt voortaan betere plaatjes

Google voorzag eerder Gemini van een betere uitwerking van foto’s die gemaakt worden met AI. Dit zagen we terug in Nano Banana. ChatGPT volgt nu ook, en belooft na de update dat het betere plaatjes kan maken.

Betere plaatjes met ChatGPT

Voor velen is ChatGPT een ontzettend handig hulpmiddel. Je kunt met deze AI-tool van OpenAI ook plaatjes maken. Toch is de uitwerking niet altijd even netjes. Vooral met teksten gaat ChatGPT de mist in. Plaatjes die je maakt met de tool moeten nu beter uitgewerkt worden, zo laat OpenAI weten. OpenAI is het bedrijf achter de populaire AI-bot. Met GPT Image 1.5 kan ChatGPT vier keer sneller afbeeldingen maken, en kan het ook nauwkeurige bewerkingen aan een afbeelding uitvoeren. Het gaat dan om details, waarbij je zaken als de compositie en belichting hetzelfde kan laten. Zo kan je bijvoorbeeld iemand andere kleding aangeven of de achtergrond aanpassen.

Voor meer realistische beelden kan het nieuwe model inspiratie halen uit echte foto’s. Ook kan het gemakkelijker lay-outs wijzigen en is het beter in het toevoegen van teksten. Volgens OpenAI moet het betrouwbaarder werken dan bij voorgaande modellen. OpenAI geeft meer informatie over de toevoegingen, in dit artikel.

Onlangs kwam Google al met een grote update voor Gemini. Hierbij kwam Nano Banana Pro in het nieuws, dat nu hele realistische (AI-) foto’s kan maken.