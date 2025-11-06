Deezer maakt delen van afspeellijsten met andere streamingdiensten mogelijk

Deezer introduceert een handige nieuwe functie waarmee je playlists kunt delen met vrienden die een andere muziekstreamingdienst gebruiken. Waar je eerder vastzat aan het eigen platform, kun je nu je favoriete afspeellijsten eenvoudiger uitwisselen, zelfs als je contactpersoon luistert via bijvoorbeeld Spotify, Apple Music of Tidal.

Afspeellijsten delen vanuit Deezer

Als je een playlist deelt vanuit Deezer, krijgt de ontvanger een link die in verschillende muziekapps te openen is. Deezer probeert vervolgens de nummers in jouw afspeellijst te matchen met de juiste liedjes op het andere platform. Op die manier kan de playlist bijna één op één worden overgezet. Het is een nieuwe functie die gebruikers van Deezer meer vrijheid moet geven.

Het idee is dat je zo moeiteloos samen muziek kunt delen, ongeacht welke app je gebruikt. Luistert je vriend liever of vriendin via Spotify of Apple Music? Geen probleem, Deezer zorgt voor de koppeling tussen beide diensten.

Wat er precies gebeurt met nummers die niet beschikbaar zijn op het andere platform, of alleen in een andere versie bestaan, heeft Deezer nog niet toegelicht. Waarschijnlijk worden die nummers overgeslagen of vervangen door een vergelijkbare versie, afhankelijk van wat de andere dienst aanbiedt.

Muziek delen wordt persoonlijker

Volgens Deezer delen gebruikers het vaakst individuele liedjes, gevolgd door complete afspeellijsten. Met deze nieuwe optie wil het bedrijf het delen van muziek persoonlijker en laagdrempeliger maken. Zo hoef je niet meer uit te leggen dat iemand eerst Deezer moet downloaden om je playlist te kunnen beluisteren.

De functie is bovendien handig voor muziekliefhebbers die regelmatig van platform wisselen of meerdere diensten gebruiken. Door de slimme matchingmethode van Deezer hoef je niet handmatig nieuwe afspeellijsten aan te maken op elk platform.

Deezer heeft een kleiner marktaandeel dan grote concurrenten zoals Spotify en Apple Music. Daardoor komt het vaak voor dat je vrienden een andere app gebruiken. Door deze nieuwe functie in te voeren, speelt Deezer in op dat verschil: het maakt het eenvoudiger om muziek te delen, ongeacht de dienst die iemand gebruikt.