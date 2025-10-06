Disney+ wordt euro’s duurder voor nieuwe en bestaande klanten

Streamingdienst Disney+ verhoogt de prijzen van haar abonnementen. Het gaat om een prijsverhoging die varieert van één tot twee euro per maand. Dit geldt voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Eerder verhoogde ook andere streamingdiensten als de tarieven.

Disney+ wordt duurder

Gebruikers van Disney+ moeten meer betalen voor het gebruik van de streamingdienst. Abonnees hebben een mail ontvangen met daarin de mededeling dat de prijzen omhoog gaan. Nieuwe klanten betalen sinds afgelopen week al de nieuwe prijs, bij nieuwe klanten gaat de wijziging in vanaf 4 november. Klanten met een jaarabonnement gaan vanaf 25 november meer betalen. Dit zal automatisch gaan via de eerstvolgende factuur.

De mate van prijsverandering hangt af van het soort abonnement. Degenen met een Standaard-abonnement met reclame gaan 6,99 euro per maand betalen (was 5,99 euro), waardoor de prijs stijgt met één euro per maand. Het normale Standaard-abonnement gaat van 9,99 euro naar 10,99 euro per maand, en stijgt dus ook met een euro. Het Premium-abonnement wordt twee euro per maand duurder. In plaats van 13,99 euro per maand betaal je met de nieuwe tarieven 15,99 euro.