Google rolt extra september-update uit voor Pixel 10-serie

De Google Pixel 10-serie heeft haar tweede september-update ontvangen. Met deze belangrijke update worden enkele problemen aangepakt. Het gaat onder andere om een fix dat voorkomt dat het scherm op zwart springt. De update is beschikbaar voor drie modellen.

Nieuwe september-update voor Pixel 10

De Google Pixel 10, Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL worden alle drie bijgewerkt met een nieuwe update. De fabrikant kwam eerder al met de beveiligingsupdate van september voor de drie toestellen. Nu is het tijd voor een tweede update. De update bevat enkele belangrijke wijzigingen en fixes die niet konden wachten tot een update die later verschijnt.

Met de update worden enkele issues aangepakt, die gemeld zijn door gebruikers en opgelost worden door Google. De changelog van de verbeteringen die de update met zich meebrengt, hebben we hieronder voor je neergezet. De update heeft een grootte van zo’n 30MB. Als je de update kunt downloaden voor je smartphone, krijg je een melding op je device. Wil je alles over de nieuwe Pixel weten, lees dan zeker de Pixel 10 Pro XL review.

Changelog

Audio : Algemene verbeteringen voor systeemstabiliteit en prestaties onder bepaalde omstandigheden*[1]

: Algemene verbeteringen voor systeemstabiliteit en prestaties onder bepaalde omstandigheden*[1] Weergave en grafische weergave : Oplossing voor het probleem waarbij het scherm zwart werd tijdens overgangen van een webpagina in de in-app-browser onder bepaalde omstandigheden*[5]

: Oplossing voor het probleem waarbij het scherm zwart werd tijdens overgangen van een webpagina in de in-app-browser onder bepaalde omstandigheden*[5] Framework : Oplossing voor het probleem waarbij de aan/uit-knop in bepaalde gevallen niet meer werkt bij verbinding met Android Auto en opladen via USB-C*[1]

: Oplossing voor het probleem waarbij de aan/uit-knop in bepaalde gevallen niet meer werkt bij verbinding met Android Auto en opladen via USB-C*[1] Systeem: Oplossing voor probleem dat af en toe systeeminstabiliteit veroorzaakte onder bepaalde omstandigheden*[1]

Google Pixel 10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 849,00 euro