Close Menu
    donderdag 1 januari
    Trending
    Fairphone 4 header
    Nieuws

    Fairphone trekt nieuwste update voor Fairphone 4 terug na problemen

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    De laatst uitgebrachte update voor de Fairphone 4 is teruggetrokken. De update die afgelopen week verscheen, is teruggetrokken na problemen die ontstonden bij gebruikers met het toestel. In dat geval reageerde het toestel nergens meer op.

    Fairphone 4 update wordt teruggetrokken

    Afgelopen week verscheen een nieuwe update voor de Fairphone 4. Het toptoestel uit 2021 kreeg hierbij softwareversie FP4.QREL.15.15. In de dagen erna verschenen de nodige berichten van gebruikers over problemen met de update. De update zorgt ervoor dat bij verschillende gebruikers de Fairphone 4 niet meer wilde opstarten na het installeren van deze softwareversie.

    Fairphone 4 kleuren

    De Nederlandse fabrikant heeft inmiddels op de berichten gereageerd en weet te melden dat de uitrol van de update is gepauzeerd. Het bedrijf zegt hierbij: “Na de eerste release hebben we een aantal onverwachte problemen geconstateerd. Om de beste ervaring voor al onze gebruikers te garanderen, hebben we de uitrol momenteel gepauzeerd en onderzoekt ons team de problemen”.

    Wanneer dit onderzoek is afgerond, wordt een nieuwe update ontwikkeld, waarbij het bedrijf de volledige release-opmerkingen zal delen, zo meldt het bedrijf.

    Fairphone 4 productafbeelding
    Fairphone 4
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Fairphone lanceert Fairbuds XL (2e generatie) voor nog beter geluid
    Fairphone lanceert Fairbuds XL (2e generatie) voor nog beter geluid12/12/2025
    Fairphone 4 header
    Fairphone 4 krijgt eindelijk update naar Android 1503/11/2025
    Fairphone 5 krijgt grote update naar Android 15 met nieuwe functies
    Fairphone 5 krijgt grote update naar Android 15 met nieuwe functies23/07/2025
    Fairphone 6 en OnePlus Pad 3 bijgewerkt met nieuwe update
    Fairphone 6 en OnePlus Pad 3 bijgewerkt met nieuwe update21/07/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp