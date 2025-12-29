Fairphone trekt nieuwste update voor Fairphone 4 terug na problemen

De laatst uitgebrachte update voor de Fairphone 4 is teruggetrokken. De update die afgelopen week verscheen, is teruggetrokken na problemen die ontstonden bij gebruikers met het toestel. In dat geval reageerde het toestel nergens meer op.

Fairphone 4 update wordt teruggetrokken

Afgelopen week verscheen een nieuwe update voor de Fairphone 4. Het toptoestel uit 2021 kreeg hierbij softwareversie FP4.QREL.15.15. In de dagen erna verschenen de nodige berichten van gebruikers over problemen met de update. De update zorgt ervoor dat bij verschillende gebruikers de Fairphone 4 niet meer wilde opstarten na het installeren van deze softwareversie.

De Nederlandse fabrikant heeft inmiddels op de berichten gereageerd en weet te melden dat de uitrol van de update is gepauzeerd. Het bedrijf zegt hierbij: “Na de eerste release hebben we een aantal onverwachte problemen geconstateerd. Om de beste ervaring voor al onze gebruikers te garanderen, hebben we de uitrol momenteel gepauzeerd en onderzoekt ons team de problemen”.

Wanneer dit onderzoek is afgerond, wordt een nieuwe update ontwikkeld, waarbij het bedrijf de volledige release-opmerkingen zal delen, zo meldt het bedrijf.