    zondag 14 december
    Fairphone lanceert Fairbuds XL (2e generatie) voor nog beter geluid

    Stefan Hage1 minuut leestijd

    De Nederlandse fabrikant Fairphone komt met de tweede generatie van Fairbuds XL. De nieuwe headset van de fabrikant is voorzien van verschillende verbeteringen. Zoals je van de fabrikant gewend bent, kun je bij het nieuwe model eenvoudig zelf onderdelen vervangen, waardoor je duurzaam naar je muziek kunt luisteren.

    Fairbuds XL

    De Fairbuds XL is het nieuwe audioproduct van Fairphone. De fabrikant brengt hiermee een opvolger uit voor de in 2023 uitgebrachte Fairbuds XL. De tweede generatie is voorzien van 40mm dynamische drivers, verfijnde audiotuning en hoogwaardige materialen, zo belooft de Nederlandse fabrikant. Dankzij de mesh-oorkussens is het draagcomfort verbeterd. Hier draagt ook de ademende hoofdband aan bij. De koptelefoon wordt uitgebracht in de kleuren Forest Green en Horizon Black.

    Fairbuds XL

    De nieuwe generatie van de Fairbuds XL is voorzien van aptX HD voor high-res Bluetooth-audio, dual-point connectiviteit voor eenvoudig schakelen tussen apparaten, en een batterijduur tot 30 uur. Tevens heeft het product de IP54-certificering zodat wat regen niet direct je apparaat sloopt. Het product is duurzaam en bestaat uit negen vervangbare of te onderhouden onderdelen. Daarbij is er drie jaar garantie.

    Fairbuds XL modulair

    Fairphone verkoopt de Fairbuds XL vanaf nu voor een bedrag van 249 euro. Je kunt het product kopen bij Coolblue.

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

