Fairphone 5 krijgt grote update naar Android 15 met nieuwe functies

De milieubewuste Fairphone 5 krijgt een grote update. De smartphone van de Nederlandse fabrikant krijgt de update naar Android 15. Dit samen met verschillende nieuwe functies en mogelijkheden.

Android 15 voor Fairphone 5

De Fairphone 5 krijgt de update naar Android 15, zo laat DroidApp-lezer Paul ons weten. De smartphone van de Nederlandse fabrikant krijgt samen met de nieuwe Android-versie, ook de beveiligingsupdate van juni 2025 aangeboden. Maar er zijn ook nieuwe functies toegevoegd met deze update.

Zo kun je nu een privéruimte instellen waarin je gevoelige apps apart houdt achter een extra beveiligingslaag, zoals een pincode of vingerafdruk. Ook wordt de ondersteuning voor passkeys toegevoegd, waarmee je eenvoudig en zonder wachtwoorden kunt inloggen bij ondersteunde apps en diensten. Daarnaast is er een nieuwe hub voor diefstalbeveiliging, met tips en tools om je telefoon beter te beschermen en terug te vinden als die zoekraakt of wordt gestolen.

Verder zijn er meerdere kleine verbeteringen die het dagelijks gebruik van je Fairphone aangenamer maken. Denk aan een nieuw 4×5-raster voor je startscherm, de mogelijkheid om het scherm gedeeltelijk op te nemen, en verbeterde Bluetooth-bediening via de Snelle instellingen. Je kunt nu ook ongebruikte apps archiveren om ruimte vrij te maken, de standaard portemonnee-app instellen en de zoekbalk op je startscherm verwijderen.

Je krijgt een melding op je Fairphone 5 om de update te installeren.