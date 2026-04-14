    Google geeft gebruikers met AI Pro veel meer opslagruimte voor hetzelfde geld

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    Google heeft wijzigingen doorgevoerd in de cloudopslagdienst. De gebruikers met AI Pro konden tot voorheen 2TB aan bestanden opslaan in hun account. Dat aantal is nu flink verhoogd, naar 5TB. Dit zonder prijsverhoging.

    AI Pro krijgt meer opslagruimte

    Google biedt verschillende hoeveelheden cloudopslag aan via haar Google One-dienst. De dienst geeft daarbij ook toegang tot meer functionaliteiten, waaronder op het gebied van AI. Gebruikers met de abonnementsvorm AI Pro, worden nu geïnformeerd over een wijziging in hun abonnement. Waar tot voorheen 2TB aan bestanden opgeslagen kon worden, is dat nu meer dan verdubbelt. Gebruikers krijgen vanaf nu de mogelijkheid om 5TB aan bestanden op te slaan in hun Google-account. De wijziging geldt voor nieuwe en bestaande abonnees.

    Google AI Pro opslagruimte

    De prijs blijft bij deze wijziging hetzelfde. Dit betekent dat gebruikers met AI Pro 22,00 euro per maand betalen, of 220 euro per jaar. Gebruikers met het desbetreffende abonnement krijgen een mailtje met informatie over de wijziging.

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

