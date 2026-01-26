Google Pixel 10-serie massaal afgeprijsd: dit scheelt je veel geld

Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone, en mag dat er eentje zijn uit de Pixel-reeks, dan is er goed nieuws. We zijn gestuit op een gigantische aanbieding, waardoor je flink kunt besparen op de aanschaf van een toestel uit de Pixel 10-serie. We zetten de details op een rij.

Pixels flink goedkoper

We zijn gestuit op een interessante aanbieding bij Belsimpel. De toestellen uit de Pixel-serie zijn flink voordeliger dan normaal. Het voordeel kan oplopen tot vele honderden euro’s. Zo is de Pixel 10 Pro XL niet meer 1299 euro, maar kun je hem kopen voor 849 euro. Elders is hij vele tientjes duurder, waarbij bij sommige winkels zelfs nog vele malen duurder. Ook andere modellen uit de Pixel-reeks zijn flink afgeprijsd, waarbij de foldable van Google bijvoorbeeld al zo’n honderd euro goedkoper is dan bij MediaMarkt, ondanks de BTW Weg Ermee-actie. We zetten de aanbiedingen op een rijtje.

Daarbij kun je profiteren van korting op de Pixel 9a, want ook die Pixel-telefoon is in prijs gedaald. Voor dit toestel betaal je nu 339 euro, waar een adviesprijs gold van 549 euro. De laagste prijs elders ligt 50 euro hoger. Belsimpel laat niet weten tot wanneer de actie loopt.

Ben je benieuwd wat wij van de verschillende toestellen vinden? We hebben eerder de Pixel 10 Pro XL review gepubliceerd, die overeenkomt met de prestaties van de 10 Pro. Meer geïnteresseerd in de foldable, lees dan hier de Pixel 10 Pro Fold review.

Google Pixel 10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 594,18 euro