    maandag 15 december
    Nieuws

    Google Pixel 10a specs gedeeld door Evleaks

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Evleaks heeft van zich laten horen. De bron deelt de specificaties van de aankomende Google Pixel 10a. De nieuwe mid-end smartphone van Google zal grotendeels vergelijkbaar zijn met de huidige Pixel 9a. Welke plannen heeft Google met het toestel?

    Google Pixel 10a specs opgedoken

    Google zou van plan zijn om in het begin van 2026 de nieuwe Google Pixel 10a aan te kondigen. Dankzij een certificatie van de Amerikaanse provider Verizon, die gedeeld wordt door Evan Blass, komen we meer te weten over het toestel. Eerder werd al duidelijk dat het ontwerp van het toestel grotendeels vergelijkbaar is met dat van de huidige Pixel 9a.

    Google Pixel 10a render

    De Google Pixel 10a zal voorzien worden van een 6,28 inch AMOLED-scherm. Dit scherm levert een Full-HD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. In de punch-hole zit een 13 megapixel front-camera. Aan de achterkant is ruimte voor een 48 megapixel hoofdcamera met een diafragma van f/1.7. Deze camera wordt bijgestaan door een groothoeklens met 13 megapixel.

    Er wordt ook gesproken over 8GB aan werkgeheugen met een opslagruimte van 128GB voor het basismodel. Google zou de Pixel 10a willen voorzien van een 5100 mAh batterij, maar de laadsnelheid zou blijven staan op 23W. Er wordt niet gesproken over de chipset, maar een eerder gerucht sprak over de Tensor G4. Als dat inderdaad het geval is, dan krijgt het toestel dezelfde processor als de Pixel 9a.

    Google Pixel 9a productafbeelding
    Google Pixel 9a
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 411,00 euro
    Alle informatie
    Via Evleaks

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

