Google Pixel Watch 4: meer details verschijnen online

Het is druk met Pixel-nieuws. Nu komen we meer te weten over Google Pixel Watch 4. De smartwatch zal op 20 augustus zijn debuut maken. De nodige details krijgen we nu op een presenteerblaadje voorgeschoteld, met dank aan een bekende leaker.

Pixel Watch 4 krijgt nodige verbeteringen

Evan Blass, de bekende leaker, heeft nieuws gedeeld over de Google Pixel Watch 4. Het nieuwe horloge zal meer innovaties krijgen dan verwacht. De bron meldt dat het horloge uitgebracht wordt in een 41mm en 45mm variant. Google zal de Pixel Watch 4 voorzien van meer dan 40 sportmodi, zodat je elke vorm van sport kunt detecteren. Tevens biedt de Pixel Watch 4 een optie die kan zien dat je hartslag niet meer gedetecteerd wordt.

De informatie over de nieuwe horloges wordt gedeeld middels een promo-afbeelding van Evan Blass. De leaker deelt daarbij nog meer informatie. Zo zal het 41mm model een batterijduur van maximaal 30 uur hebben, inclusief het gebruik van het always-on-display. Bij het grotere 45mm model zou het horloge een batterijduur krijgen van 40 uur. Middels het nieuwe Quick Charge Dock gaat het opladen 25 procent sneller.

Verder zal het nieuwe horloge integratie krijgen van Gemini, de AI-assistent van Google. Tevens heeft het merk dual-frequency GPS toegevoegd voor het accuraat vastleggen van je routes. Alle details zullen we op 20 augustus te horen krijgen tijdens de aankondiging bij het Made By Google event. Eerder verschenen al wel de prijzen online.