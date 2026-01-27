Close Menu
    vrijdag 30 januari
    Januari-update bereikt Samsung Galaxy S23-serie

    Een ruime maand nadat de december-update beschikbaar kwam voor de Galaxy S23-toestellen, is het nu de beurt aan een nieuwe update. Samsung rolt de beveiligingsupdate van januari uit voor de serie.

    Galaxy S23-serie krijgt update van januari

    Aan het eind van de maand worden door Samsung nog een reeks toestellen geüpdatet. We horen van DroidApp-lezer Bert dat het nu tijd is voor een nieuwe update voor de Samsung Galaxy S23-serie. Dit betekent dat drie smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant worden bijgewerkt. Het is de beveiligingsupdate van januari die gedownload kan worden.

    Galaxy S23 januari update

    In de afgelopen tijd werden al meer toestellen door de fabrikant geüpdatet naar deze nieuwe security-patch. Bovenop de patches van Google zijn Samsung’s eigen patches toegevoegd, zodat het toestel op het gebied van beveiliging weer helemaal bij de tijd is.

    De update die nu gedownload kan worden, is er voor de Samsung Galaxy S23, de S23+ en de S23 Ultra. De Galaxy S23 FE zit in een andere batch, waardoor deze op een later moment uitgerold zal worden.

