Close Menu
    zaterdag 2 mei
    Trending
    Samsung logo header
    Nieuws

    Dit is de Samsung Galaxy A57: foto’s onthullen slank ontwerp

    Stefan Hage

    De geruchtenmolen draait overuren bij Samsung. Kom je net bij van de geruchten over de Samsung Galaxy S26-serie, gaat het weer over de A-serie. Dankzij een keuringsinstantie zien we het ontwerp van de nieuwe Galaxy A57. Hoe ziet de opvolger van de Galaxy A56 eruit?

    Samsung Galaxy A57 in beeld

    De laatste weken vliegen de berichten over nieuwe Samsung-toestellen je om de oren. De ene keer gaat het over een nieuwe foldable, de andere keer over de Galaxy S26-serie. De andere keer komen de Galaxy A-modellen weer voorbij. Dat laatste is nu het geval, want we krijgen beelden te zien van de nieuwe Samsung Galaxy A57. Het nieuwe mid-end toestel zal de huidige Galaxy A56 opvolgen. Dankzij keuringsinstantie TENAA zien we het toestel van alle kanten.

    Samsung Galaxy A57 tenaa voor

    Wat direct opvalt is dat het toestel erg dun lijkt te zijn. De dikte zou uitkomen op 6,9 millimeter, waarmee het toestel mogelijk net zo dik is als de aankomende Galaxy S26-serie. De smartphonefabrikant houdt vast aan het Key Island, aan de rechterkant van de smartphone. Hier bevinden zich de power-button en de volumetoets van de telefoon.

    Samsung Galaxy A57 tenaa zij

    Bij de Samsung Galaxy A57 valt ook de vernieuwde cameramodule op. Deze is wat prominenter in beeld, met meer een eiland dan voorheen. De drie camera’s zijn wel weer verticaal geplaatst, met rechts van het eiland de LED-flitser. Hoewel de camerabult uitsteekt aan de achterkant, lijkt dit minder massief te zijn dan bij de aankomende S26-toestellen. Verwacht wordt dat de Samsung Galaxy A37 een vergelijkbaar ontwerp krijgt, al zal deze iets dikker zijn.

    Samsung Galaxy A57 tenaa achter

    De nieuwe Galaxy A57 krijgt een Exynos 1680 chipset, zo werd onlangs bekend bij het uitlekken van de specificaties. Daar werd ook het formaat bekend, net als de camera-opstelling en andere details. De aankondiging verwachten we ergens in de komende weken of maanden, maar een datum is niet bekend. De Galaxy A-serie van vorig jaar verscheen op 2 maart.

    Samsung Galaxy A56 productafbeelding
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 326,00 euro
    Alle informatie
    Via Suomimobiili.fi

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Samsung Galaxy A57 specificaties online: wordt het spannend? 21/01/2026
    Cameraspecificaties van Galaxy A37 en Galaxy A57 verschijnen online 24/12/2025
    Releasedatum van Samsung Galaxy A07, Galaxy A37 en Galaxy A57 opgedoken 11/12/2025
    Samsung Galaxy A56 review: bekend recept, frisse smaak 05/07/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp