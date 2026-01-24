Dit is de Samsung Galaxy A57: foto’s onthullen slank ontwerp

De geruchtenmolen draait overuren bij Samsung. Kom je net bij van de geruchten over de Samsung Galaxy S26-serie, gaat het weer over de A-serie. Dankzij een keuringsinstantie zien we het ontwerp van de nieuwe Galaxy A57. Hoe ziet de opvolger van de Galaxy A56 eruit?

De laatste weken vliegen de berichten over nieuwe Samsung-toestellen je om de oren. De ene keer gaat het over een nieuwe foldable, de andere keer over de Galaxy S26-serie. De andere keer komen de Galaxy A-modellen weer voorbij. Dat laatste is nu het geval, want we krijgen beelden te zien van de nieuwe Samsung Galaxy A57. Het nieuwe mid-end toestel zal de huidige Galaxy A56 opvolgen. Dankzij keuringsinstantie TENAA zien we het toestel van alle kanten.

Wat direct opvalt is dat het toestel erg dun lijkt te zijn. De dikte zou uitkomen op 6,9 millimeter, waarmee het toestel mogelijk net zo dik is als de aankomende Galaxy S26-serie. De smartphonefabrikant houdt vast aan het Key Island, aan de rechterkant van de smartphone. Hier bevinden zich de power-button en de volumetoets van de telefoon.

Bij de Samsung Galaxy A57 valt ook de vernieuwde cameramodule op. Deze is wat prominenter in beeld, met meer een eiland dan voorheen. De drie camera’s zijn wel weer verticaal geplaatst, met rechts van het eiland de LED-flitser. Hoewel de camerabult uitsteekt aan de achterkant, lijkt dit minder massief te zijn dan bij de aankomende S26-toestellen. Verwacht wordt dat de Samsung Galaxy A37 een vergelijkbaar ontwerp krijgt, al zal deze iets dikker zijn.

De nieuwe Galaxy A57 krijgt een Exynos 1680 chipset, zo werd onlangs bekend bij het uitlekken van de specificaties. Daar werd ook het formaat bekend, net als de camera-opstelling en andere details. De aankondiging verwachten we ergens in de komende weken of maanden, maar een datum is niet bekend. De Galaxy A-serie van vorig jaar verscheen op 2 maart.