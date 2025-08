Motorola helpt je met moto ai de zomervakantie door

Verschillende merken zetten volop in op kunstmatige intelligentie. Zo ook Motorola, dat met moto ai je moeiteloos de zomervakantie doorhelpt. Juist op het moment om de deur uit te gaan voor een vakantie of een stedentrip. Maar waar kan moto ai je allemaal mee helpen?

Moto ai tijdens je zomervakantie

Bij het uitstippelen van een vakantie of stedentrip kan het zomaar zijn dat je je graag goed voorbereidt. Met een reisgids en wat Google kom je al een eind, maar je smartphone kan ook een handige toevoeging zijn. Motorola heeft op verschillende toestellen kunstmatige intelligentie toegevoegd in de vorm van moto ai. Deze vind je terug op de Motorola razr 60-familie, zoals de razr 60 ultra, de edge 60-toestellen zoals de edge 60 fusion, de moto g86 en de g86 power. Deze dient daarmee als proactieve reisgenoot, die moet zorgen voor een georganiseerde, ontspannen vakantie.

Er zijn verschillende functies die je helpen op vakantie. Next Move is bijvoorbeeld zo’n functie. Reisinspiratie kan omgezet worden in actie en je krijgt hiermee suggesties voor bezienswaardigheden of hotels, maar ook voor activiteiten. Verder kun je met Remember This automatisch opgeslagen screenshots, links en notities organiseren en deze samenvatten. Handig, bij het plannen van je vakantieplannen. Verder kun je ook met een snelle blik notificaties zien, zonder dat je ze allemaal door hoeft te scrollen.

Daarnaast zijn er nog andere handige tools die Motorola voor je heeft toegevoegd aan moto ai. Denk aan Perplexity-integratie. Hiermee kun je meer beknopte antwoorden krijgen over bijvoorbeeld dat historische kasteel. Tevens kun je Microsoft Copilot gebruiken en aan de slag met offline functionaliteiten uit Meta-Llama. Zo werkt de samenvat-functie van notificaties ook offline.

In de praktijk

Harold de Kort, marketingmanager bij Motorola geeft nog een aantal mooie voorbeelden van moto ai. Neem bijvoorbeeld ‘Catch me up’, als marketingmanager weet ik hoe snel informatie zich opstapelt, vooral wanneer je even offline bent, zoals tijdens een belangrijke vergadering. Deze functie helpt je direct overzicht te krijgen van wat je gemist hebt, zonder dat je diverse applicaties hoeft door te spitten. Moto ai selecteert en vat automatisch de belangrijkste informatie samen uit je apps, zoals je e-mail, social media berichten en agenda.

Daarbij voelt het misschien ook nog wat spannend om je eigen routines los te laten, en op AI te vertrouwen. Harold de Kort zegt hierover; Het zal even wennen zal zijn om oude gewoontes los te laten en te vertrouwen op apps zoals ‘Remember This’ of ‘Pay Attention’. Maar als ze eenmaal onderdeel zijn van een nieuwe routine dan weet je beter. Zeker als de AI-functies later dit jaar ook overweg kunnen met de Nederlandse taal, zo wist DroidApp eerder al te melden.

Daarbij zegt de Kort nog verder; toepassingen van AI vind je in heel verschillende vormen. Bij Motorola kiezen wij ervoor om van de smartphone meer dan ooit tevoren een persoonlijk assistent te maken. De smartphone heeft toegang tot veel informatie over het gebruik van zijn/haar eigenaar en kan dit gebruiken om jou nog beter en completer van dienst te zijn en taken voor jou uit te voeren. Motorola toont met de huidige moto ai-toepassingen aan welke soorten en vormen van AI daarvoor het meest geschikt zijn en zal deze verder blijven ontwikkelen en optimaliseren. Altijd met de wensen van de gebruiker in het achterhoofd.

Moto tag

Een andere fijne accessoire voor tijdens je vakantie is de moto tag. Deze handige tracker werkt met ieder Android-apparaat en helpt je sleutels, bagage of iets anders terug te vinden middels GPS. Zodra je spullen verplaatst worden, of wanneer hij buiten je bereik raakt, krijg je een melding. Dankzij de waterbestendigheid, lange batterijduur en het compacte formaat, kun je de moto tag overal gebruiken. Zowel tijdens je strandvakantie als tijdens een stedentrip. Je kunt verder de moto tag gebruiken voor het maken van een foto op afstand.

Dit is een samenwerking met Motorola