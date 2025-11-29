NL-Alert controlebericht wordt op 1 december uitgestuurd: dit moet je weten

NL-Alert wordt gezien als de opvolger van het luchtalarm dat je overal in Nederland kunt vinden. Tweemaal per jaar wordt NL-Alert getest door de overheid, en komende maandag is het eerst aankomende moment dat er weer een controlebericht gestuurd wordt. Waar moet je rekening mee houden?

NL-Alert wordt in december getest

Ieder jaar wordt NL-Alert getest. Dit gebeurt in juni en in december, en wordt gedaan middels een controlebericht. Op die manier kun je zelf zien of je toestel op de juiste manier is ingesteld, voor het ontvangen van een NL-Alert. Komende maandag, op 1 december 2025, wordt rond 12:00 uur opnieuw het systeem getest. Op dat moment wordt ook het luchtalarm getest en zal je telefoon de nodige herrie maken.

In het controlebericht, dat als een push-melding wordt gestuurd naar toestellen, staat de volgende tekst:

“NL-Alert 01-12-2025 12:00: TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk op www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english”

NL-Alert wordt al ingezet wanneer er sprake is van een noodsituatie. Dit kan om uiteenlopende redenen zijn. Bijvoorbeeld vanwege natuurgeweld of een grote brand. Daarnaast wordt het systeem geactiveerd bij andere grote omstandigheden waarin directe actie noodzakelijk is. Krijg je het bericht niet binnen, dan is het goed om de instelhulp te gebruiken op de website van NL-Alert. De recentere toestellen zijn allemaal automatisch op de juiste manier ingesteld voor het ontvangen van de berichten.