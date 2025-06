NL-Alert controlebericht wordt uitgestuurd vandaag (2 juni 2025)

Een nieuwe test van de Nederlandse overheid voor het alarmmiddel NL-Alert. Meermaals per jaar wordt de uiteindelijke opvolger van het luchtalarm getest, en dat gebeurt vandaag ook weer. Dit gebeurt middels een NL-Alert controlebericht.

NL-Alert controlebericht op 2 juni 2025

NL-Alert is in het leven geroepen om burgers te waarschuwen bij een noodsituatie. Je krijgt dan met veel geluid een bericht op je telefoon, waarin staat wat je moet doen. Dit kan uitgestuurd worden bij een grote brand, een gaslek, natuurgeweld of een andere omstandigheid waarbij direct actie noodzakelijk is. Het is de bedoeling dat uiteindelijk NL-Alert het luchtalarm gaat vervangen. Dat wordt iedere eerste maandag van de maand om 12:00 uur getest. Tweemaal per jaar, in juni en in december, wordt ook NL-Alert getest.

Vandaag, 2 juni 2025, wordt wederom het NL-Alert getest. Je krijgt dan een controlebericht op je telefoon. Krijg je dit bericht, dan weet je dat je telefoon op de juiste manier is ingesteld voor het ontvangen van deze noodmeldingen. Krijg je deze niet, dan wordt aangeraden je telefoon op de juiste manier in te stellen voor het ontvangen van deze berichten.

De tekst in het controlebericht is als volgt:

“NL-Alert 02-06-2025 12:00: TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk op www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english”

Krijg je het testbericht binnen, dan hoef je geen verdere stappen te ondernemen.