NL-Alert wordt uitgestuurd op 3 juni: dit moet je weten

Op maandag 3 juni wordt het alarmmiddel van de Nederlandse overheid weer getest. Om 12:00 uur krijg je een NL-Alert controlebericht, waarbij je kunt zien of je telefoon op de juiste manier is ingesteld voor het ontvangen van deze berichten.

NL-Alert test op 3 juni

Op maandag 3 juni zal de Nederlandse overheid een NL-Alert controlebericht versturen. Dit gebeurt om 12:00 uur precies. Het doel van dit controlebericht is om de werking van het NL-Alert systeem te testen en ervoor te zorgen dat mensen weten hoe het bericht eruitziet en klinkt. Het NL-Alert systeem wordt gebruikt om mensen in noodsituaties te waarschuwen en te informeren. Het controlebericht krijgt de volgende tekst;

“NL-Alert 03-06-2024 12:00: TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk op www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english”

Wat is NL-Alert?

NL-Alert is een alarmmiddel dat door de overheid wordt ingezet om mensen direct te informeren over (dreigende) noodsituaties in hun omgeving. Het systeem stuurt berichten naar mobiele telefoons die zich in het bereik van een bepaalde zendmast bevinden. Hierdoor kan de overheid snel en gericht waarschuwen en instructies geven aan mensen in een getroffen gebied.

Het controlebericht dat op 3 juni wordt verstuurd, is bedoeld om te testen of het systeem naar behoren functioneert. Daarnaast dient het als herinnering voor burgers aan het bestaan en de werking van NL-Alert. Het bericht is herkenbaar aan de kop “NL-Alert controlebericht” en bevat instructies over wat te doen als men een echt NL-Alert bericht ontvangt. Tijdens de test is het niet nodig om actie te ondernemen; het bericht is uitsluitend een test.

Regelmatige tests zijn cruciaal om de betrouwbaarheid van het systeem te waarborgen. Door het sturen van controleberichten kan de overheid controleren of het systeem goed werkt en of de berichten goed ontvangen worden door mobiele telefoons. Het helpt ook om eventuele technische problemen op te sporen en op te lossen. Bovendien zorgt het voor bewustwording onder de bevolking, zodat mensen weten hoe een NL-Alert eruitziet en wat ze moeten doen als ze er een ontvangen.

De NL-Alert berichten worden verzonden via cell broadcast. Dit betekent dat het bericht naar alle mobiele telefoons binnen het bereik van specifieke zendmasten wordt gestuurd, zonder gebruik te maken van sms of internet. Hierdoor kunnen ook mensen zonder mobiel internet of met een zwak signaal het bericht ontvangen. De meeste moderne telefoons zijn compatibel met het NL-Alert systeem, maar het is belangrijk dat je als gebruiker de instellingen controleert, zodat je zeker ervan bent dat in geval van nood, je een bericht krijgt.