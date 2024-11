NL-Alert testbericht wordt uitgestuurd op 2 december

Tweemaal per jaar test de Nederlandse overheid het alarmmiddel NL-Alert. Dat zal aankomende maandag ook gaan gebeuren. Je telefoon zal een hard geluid laten horen en je een bericht sturen. Wat moet je weten over het controlebericht van NL-Alert?

NL-Alert wordt getest

Een nieuwe test staat klaar voor NL-Alert. Het kan gezien worden als een toekomstige vervanger voor het luchtalarm, en waarschuwt in geval van nood. NL-Alert is een alarmmiddel van de Nederlandse overheid dat burgers via hun mobiele telefoon waarschuwt in geval van een noodsituatie, zoals een grote brand, extreem weer, of een terroristische dreiging.

Het waarschuwingsbericht wordt direct naar mobiele telefoons in een getroffen gebied gestuurd, zonder dat je hiervoor een app hoeft te downloaden. In het bericht staat informatie over wat er aan de hand is en instructies over wat je moet doen om jezelf in veiligheid te brengen. NL-Alert wordt ook ingezet op digitale reclameborden en informatieborden langs snelwegen. Het systeem is bedoeld om mensen snel en betrouwbaar te informeren en te helpen tijdens een crisissituatie.

Controlebericht

Middels controleberichten wordt het systeem getest en kun je zelf ook checken of je telefoon op de juiste manier staat ingesteld. Inmiddels zijn telefoons vandaag de dag standaard goed ingesteld, maar het controleren hiervan kan zeker geen kwaad.

Aanstaande maandag, op 2 december 2024, staat een volgende test gepland met het systeem. Dit zal net als bij het luchtalarm gebeuren om 12:00 uur. Je krijgt dan een testbericht binnen met de volgende tekst;

“NL-Alert 02-12-2024 12:00: TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk op www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english”

Je hoeft dus niets te doen. Als je het bericht ontvangt, weet je dat je telefoon op de juiste manier is ingesteld.