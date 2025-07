‘Nokia zoekt naar nieuwe partner voor uitbrengen smartphones’

HMD, dat jarenlang toestellen uitbracht met het Nokia-logo, richt zich meer en meer op eigen modellen. Het Finse HMD en Nokia besloten vorig jaar uit elkaar te gaan. Het lijkt er ergens op dat Nokia nu op zoek is naar een nieuwe partner om Nokia-smartphones uit te brengen. Of is het allemaal iets minder serieus?

Komen er nog Nokia-toestellen?

Als je de naam Nokia hoort, denk je misschien aan robuuste mobieltjes uit de jaren 2000 of recentere smartphones via HMD Global. Maar wist je dat Nokia al een tijd niet meer zelf telefoons maakt? In plaats daarvan werd het merk gelicenseerd aan andere bedrijven, en dat zou opnieuw kunnen gebeuren.

Nokia en HMD Global, de partner die jarenlang verantwoordelijk was voor de productie van Nokia-smartphones, zijn vorig jaar geleidelijk uit elkaar gegaan. Sindsdien zijn Nokia-modellen vrijwel verdwenen van de markt, vervangen door vergelijkbare toestellen onder het nieuwe HMD-merk. Nu lijkt het erop dat er een kans bestaat dat je in de toekomst weer een smartphone met het Nokia-logo kunt tegenkomen, maar dan via een andere fabrikant.

Volgens een bericht van een communitymanager op Reddit staat Nokia open voor samenwerking met een “grootschalige mobiele telefoonfabrikant.” Daarbij moet wel gezegd worden; Reddit is niet de plek waar zulke deals normaal gesproken ontstaan, en de woorden van een socialmedia-account zijn geen officiële strategieverklaring. Toch geeft het wel een inkijkje: Nokia onderzoekt serieus de mogelijkheden om zijn merk opnieuw in licentie te geven.

Eerder werden er al merklicenties uitgegeven in andere productcategorieën. Zo verschenen er Nokia-tv’s via Streamview, koptelefoons via RichGo en laptops via OFF Global. Inmiddels zijn ook deze samenwerkingen beëindigd, waardoor het merk momenteel niet actief is in consumentenelektronica.