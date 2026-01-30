Close Menu
    Nieuws

    Nothing komt met plannen voor 2026: geen nieuw high-end toestel

    Stefan HageDoor 1 reactie2 minuten leestijd

    Nothing heeft de plannen bekend gemaakt voor de komende maanden. In 2026 zal er geen nieuwe high-end smartphone van het bedrijf verschijnen. Geen Nothing Phone (4) dus dit jaar, maar wat kunnen we wel verwachten?

    Plannen van Nothing voor 2026

    In het jaar 2026 zullen we geen nieuwe premium-telefoon van Nothing te zien krijgen. Carl Pei, de CEO van Nothing, geeft deze bevestiging in een video die gepubliceerd is. Als verklaring geeft Pei de volgende reden: “We komen niet zomaar ieder jaar op de proppen met een flagship-smartphone. We willen dat iedere upgrade significant is”. Het lijkt erop dat Nothing hier onvoldoende veranderingen voor heeft gevonden.

    Nothing Phone (3a)

    De Nothing Phone (3a)

    Wel komt er een andere smartphone van het merk. Het merk zal in de budgetreeks de nieuwe Nothing Phone (4a) uitbrengen. Op internet gingen er ook al berichten rond over een Pro-versie van dit toestel, de Nothing Phone (4a) Pro. Dat toestel zou voorzien worden van een 5080 mAh accu, een IP65-certificering en natuurlijk Nothing OS. Informatie over het ontwerp is er nog niet, maar we twijfelen er niet over dat we ook hier weer een achterkant zien met LED-verlichting.

    In de video geeft Pei aan dat er geëxperimenteerd zal worden met kleuren, waarbij geruchten spreken over een roze model. Het toestel zou verder beschikken over een snellere opslag en een beter scherm.

    Vorig jaar verscheen de Nothing Phone (3a) in maart. Een datum waarop het nieuwe toestel aangekondigd wordt, is nog niet bekend.

    Nothing Phone (3a) productafbeelding
    Nothing Phone (3a)
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie
    Nothing Phone (3a) Pro productafbeelding
    Nothing Phone (3a) Pro
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

