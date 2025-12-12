Close Menu
    zondag 14 december
    Trending
    Nothing Phone 3 header
    Nieuws

    Nothing stopt uitrol van Android 16-update door problemen

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Nothing is eerder begonnen met het uitrollen van de update naar Android 16 voor verschillende modellen. Deze update wordt gecombineerd met Nothing OS 4.0. Nu is de uitrol gestaakt, door problemen in de software.

    Uitrol Android 16 met Nothing OS 4.0 gestaakt

    Eind november begon Nothing met het uitrollen van een grote update voor de Nothing Phone (3). Dat was het eerste toestel van de fabrikant die bijgewerkt werd met Android 16. Dat is niet het enige dat nieuw is met de update. Nothing heeft namelijk ook een nieuwe skin gepresenteerd voor de toestellen: Nothing OS 4.0.

    De uitrol van de update is nu gestopt. Hoewel de update inmiddels bij verschillende gebruikers beschikbaar is, en ook geïnstalleerd is, moet de rest van de Nothing-gebruikers nog even geduld hebben. Een gebruiker van de Nothing Phone (3) heeft hierover contact gehad met Nothing, waaruit blijkt dat de uitrol inderdaad gestaakt is. De pauze in de verspreiding van de update is nodig om een probleem in de nieuwe software op te lossen, zo laat de fabrikant weten.

    Nothing Phone 3 vergrendelscherm

    Het is onbekend wat er precies aan de hand is, en wat de oorzaak van de problemen is. Op het internet duiken wel verschillende berichten op dat er verschillende kleine bugs in de software zijn te vinden. Dit zien we onder andere terug in de navigatiebalk die verdwijnt, het juist wel weergeven van verborgen statusbalk-icoontjes en ook gaat het soms mis met animaties. Het is mogelijk dat Nothiung nog een groter probleem is tegengekomen, maar dat blijft gissen.

    Nothing Phone (3) productafbeelding
    Nothing Phone (3)
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 796,00 euro
    Alle informatie

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Nothing begint uitrol van Android 16 met Nothing OS 4.0 vol nieuwe functies
    Nothing begint uitrol van Android 16 met Nothing OS 4.0 vol nieuwe functies21/11/2025
    Nothing OS 4.0 aangekondigd met verfijnd ontwerp en vernieuwde dark mode
    Nothing OS 4.0 aangekondigd met verfijnd ontwerp en vernieuwde dark mode18/09/2025
    Nothing teast Nothing OS 4.0 met vernieuwingen: komt spoedig
    Nothing teast Nothing OS 4.0 met vernieuwingen: komt spoedig11/09/2025
    Google Pixel-toestellen krijgen enorme Android 16 QPR2 update: dit is er nieuw
    Google Pixel-toestellen krijgen enorme Android 16 QPR2 update: dit is er nieuw03/12/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp