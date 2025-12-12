Nothing stopt uitrol van Android 16-update door problemen

Nothing is eerder begonnen met het uitrollen van de update naar Android 16 voor verschillende modellen. Deze update wordt gecombineerd met Nothing OS 4.0. Nu is de uitrol gestaakt, door problemen in de software.

Uitrol Android 16 met Nothing OS 4.0 gestaakt

Eind november begon Nothing met het uitrollen van een grote update voor de Nothing Phone (3). Dat was het eerste toestel van de fabrikant die bijgewerkt werd met Android 16. Dat is niet het enige dat nieuw is met de update. Nothing heeft namelijk ook een nieuwe skin gepresenteerd voor de toestellen: Nothing OS 4.0.

De uitrol van de update is nu gestopt. Hoewel de update inmiddels bij verschillende gebruikers beschikbaar is, en ook geïnstalleerd is, moet de rest van de Nothing-gebruikers nog even geduld hebben. Een gebruiker van de Nothing Phone (3) heeft hierover contact gehad met Nothing, waaruit blijkt dat de uitrol inderdaad gestaakt is. De pauze in de verspreiding van de update is nodig om een probleem in de nieuwe software op te lossen, zo laat de fabrikant weten.

Het is onbekend wat er precies aan de hand is, en wat de oorzaak van de problemen is. Op het internet duiken wel verschillende berichten op dat er verschillende kleine bugs in de software zijn te vinden. Dit zien we onder andere terug in de navigatiebalk die verdwijnt, het juist wel weergeven van verborgen statusbalk-icoontjes en ook gaat het soms mis met animaties. Het is mogelijk dat Nothiung nog een groter probleem is tegengekomen, maar dat blijft gissen.