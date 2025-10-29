OnePlus deelt aankondigingsdatum OnePlus 15 voor Europa

De berichtgeving over de OnePlus 15 stopt niet. Nu heeft de fabrikant een datum gedeeld waarop de nieuwe smartphone aangekondigd wordt voor Europa. Op 13 november zal het gaan gebeuren.

OnePlus 15 komt 13 november

OnePlus heeft voor de Chinese markt de nieuwe high-end smartphone al gepresenteerd, maar nu is ook bekend wanneer het toestel naar Europa komt. Het merk zal de OnePlus 15 op 13 november voor onze regio presenteren. Dat betekent dat we ook te weten komen wanneer de telefoon naar ons land komt. De fabrikant spreekt over twee generaties innovatie in één toestel, wat dan tegelijkertijd weer de sprong van OnePlus 13 naar het cijfer ’15’ moet maken. Mooi meegenomen, want de meest voor de hand liggende reden is het cijfer ’14’, of beter gezegd, de ‘4’. Dat is namelijk een ongeluksgetal in China.

Camera

OnePlus belooft met de nieuwe telefoon, een toestel met vlaggenschipprestaties, gepersonaliseerde AI, een hoge beeldkwaliteit en een strak ontwerp. DroidApp mocht vorige week al in de Tsjechische hoofdstad Praag met de OnePlus 15 aan de slag. In dit artikel vind je een overzicht met foto’s die we met de smartphone hebben gemaakt. In een uitgebreidere review zullen we natuurlijk nog gedetailleerder ingaan op de camerakwaliteit. OnePlus kiest voor het eigen DetailMax Engine en werkt dus niet meer met Hasselblad. Fotografie is een belangrijke eigenschap van ‘de 15’. De Ultra Clear 26MP mo0dus moet gegevens uit meerdere 12 megapixdel-opnamen combineren met één 50 megapixel beeld. Dit moet zorgen voor een verbeterde helderheid en dus een betere foto.

Kleuren en specs

De OnePlus 15 wordt voorzien van de Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset, samen met maximaal 16GB aan werkgeheugen. Android 16 wordt direct meegeleverd, samen met OnePlus AI functies met natuurlijk Mind Space, dat van de zomer is aangekondigd door het merk. Dankzij een eerder lek weten we al dat OnePlus de smartphone een 7300 mAh accu meegeeft.

Er komen drie kleuren beschikbaar. Een zwarte kleur met een matglazen achterkant, een gouden kleur Sand Stone met een lichte achterkant van glasvezelcomposiet en micro-arc-oxidation metalen frame, en een Ultra Violet kleur met een dubbellaags optische coating. OnePlus zal de smartphone met extra’s leveren als het uitgebracht wordt. Koop je in de periode van 29 oktober tot en met 13 november een OnePlus 15, doe je een aanbetaling van 99 euro, dan krijg je 50 euro korting. Ook krijg je verschillende extra’s zoals een DJI Osmo Mobile 7 Gimbal of OnePlus Watch 3, of andere giften.

De OnePlus 15 wordt op 13 november aangekondigd. DroidApp zal je natuurlijk uitgebreid op de hoogte houden.