Open Monumentendag app: ontdek monumenten in je buurt

Komend weekend is het weer de Open Monumentendag. Met de bijbehorende Open Monumentendag app kun je precies zien, waar je terecht kunt om de mooiste monumenten te bekijken. In heel Nederland zetten kastelen, huizen, kerken en andere bezienswaardigheden hun deuren open.

Open Monumentendag app

De Open Monumentendag app komt dit weekend goed van pas. Met de applicatie kun je komend weekend, op 13 en 14 september 2025 zien waar je de Open Monumentendag kunt bezoeken. In Nederland worden namelijk komend weekend 5500 monumenten opengesteld voor het publiek. Daarnaast zijn er door het hele land nog 1500 activiteiten voor jong en oud.

Met de applicatie kun je direct zien, welke bezienswaardigheden bij jou in de buurt geopend zijn. Je kunt zoeken op locaties in de buurt, maar ook in de rest van het land. Bij iedere locatie kun je zien wat er te beleven is, of er een extra reservering nodig is, en waar het natuurlijk is. Ook handig is dat een label aangeeft of je hier alleen zaterdag of alleen zondag terecht kunt, of op beide dagen.

Op de pagina van een locatie kun je ook zien welke informatie van pas komt tijdens je bezoek. In de Open Monumentendag app kun je ook locaties opslaan als favoriet, zodat je hier snel naartoe kunt gaan. Ook routes worden apart uitgelicht in de app.

De app is gratis te downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.