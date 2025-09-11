Open Monumentendag app: ontdek monumenten in je buurt

Close Menu
    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Komend weekend is het weer de Open Monumentendag. Met de bijbehorende Open Monumentendag app kun je precies zien, waar je terecht kunt om de mooiste monumenten te bekijken. In heel Nederland zetten kastelen, huizen, kerken en andere bezienswaardigheden hun deuren open.

    Open Monumentendag app

    De Open Monumentendag app komt dit weekend goed van pas. Met de applicatie kun je komend weekend, op 13 en 14 september 2025 zien waar je de Open Monumentendag kunt bezoeken. In Nederland worden namelijk komend weekend 5500 monumenten opengesteld voor het publiek. Daarnaast zijn er door het hele land nog 1500 activiteiten voor jong en oud.

    Open Monumentendag app

    Met de applicatie kun je direct zien, welke bezienswaardigheden bij jou in de buurt geopend zijn. Je kunt zoeken op locaties in de buurt, maar ook in de rest van het land. Bij iedere locatie kun je zien wat er te beleven is, of er een extra reservering nodig is, en waar het natuurlijk is. Ook handig is dat een label aangeeft of je hier alleen zaterdag of alleen zondag terecht kunt, of op beide dagen.

    Op de pagina van een locatie kun je ook zien welke informatie van pas komt tijdens je bezoek. In de Open Monumentendag app kun je ook locaties opslaan als favoriet, zodat je hier snel naartoe kunt gaan. Ook routes worden apart uitgelicht in de app.

    De app is gratis te downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.

    Unknown app
    Unknown app
    Download QR-Code
    Unknown app
    Ontwikkelaar: Nederland Monumentenland
    Prijs: Gratis

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

