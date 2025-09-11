Close Menu
    donderdag 11 september
    Trending
    Oppo Find X9 header
    Nieuws

    Oppo Find X9 en X9 Pro verschijnen in foto’s, ook specs gelekt

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Nieuwe smartphones van Oppo zijn opnieuw in het nieuws verschenen. Samen met wat foto’s deelt iemand van Oppo foto’s en specificaties van de Find X9 en de Find X9 Pro. De laatstgenoemde krijgt zelfs een 7500 mAh batterij.

    Oppo Find X9-modellen laten zich zien

    Oppo zal binnenkort de Oppo Find X9-serie aankondigen. Zhou Yibao van Oppo heeft nu verschillende details naar buiten gebracht. Het gaat om foto’s en specificaties van de nieuwe modellen. In één van de foto’s zien we de nieuwe Find X9 in vergelijking met een iPhone. Volgens Yibao krijgt de nieuwe Find X9-serie native-ondersteuning voor Apple-apparaten, waardoor je deze makkelijk koppelt aan je toestel. In ColorOS biedt Oppo al een soort van AirDrop-achtige functie, waarmee je bestanden kunt uitwisselen met iOS-apparaten.

    Oppo Find X9

    Beide Find X9-modellen zouden platte schermen krijgen met de naar eigen zeggen, dunste schermranden die er tot nu toe zijn. Volgens geruchten zou deze 1,1 millimeter zijn. Het scherm zou een nieuwe manier van oogbescherming bieden met een modus die bewegingsziekte moet verminderen. Bij de Oppo Find X9 Pro zouden we een 7500 mAh batterij gaan zien, waar de Find X9 over een 7025 mAh accu krijgt.

    Oppo Find X9

    De dikte van de Pro zou uitkomen op 8,25 millimeter, met een gewicht van 224 gram en een 6,78 inch scherm. Bij de Find X9 zien we een 6,69 inch scherm en een dikte die uitkomt op 7,99 millimeter. Het gewicht komt uit op 203 gram. Als de rest van de geruchten kloppen, dan krijgt de Find X9 driemaal een 50MP camera, waar de Pro een 200MP periscooplens kan verwachten. Beide toestellen krijgen een MediaTek Dimensity 9500 chipset met 80W snelladen. Net als bij OnePlus komt er een speciale sneltoets aan de zijkant, waar je een actie aan kunt koppelen.

    Oppo Find X9

    Mogelijk worden de telefoons in oktober aangekondigd, maar het is goed mogelijk dat dit eerst alleen voor thuisland China is. De Oppo Find X8 Pro werd als enige high-end wel uitgebracht in ons land, maar is al langere tijd niet, tot zeer slecht verkrijgbaar. Uit navraag door DroidApp zou het komen door het grote succes, al kan het ook goed zijn dat door de animo al geen grote voorraad is aangelegd.

    Oppo Find X8 Pro productafbeelding
    Oppo Find X8 Pro
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 1029,00 euro
    Alle informatie
    Via Weibo, (2)

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Oppo Find X9 Pro laat zich zien: alle specs gelekt
    Oppo Find X9 Pro laat zich zien: alle specs gelekt25/08/2025
    Oppo Reno 14 review: stijlvol design en prima prestaties
    Oppo Reno 14 review: stijlvol design en prima prestaties06/09/2025
    Oppo presenteert stijlvolle Oppo Reno 14 voor in middensegment
    Oppo presenteert stijlvolle Oppo Reno 14 voor in middensegment29/08/2025
    Oppo Watch X2 Mini: compacte smartwatch met Wear OS
    Oppo Watch X2 Mini: compacte smartwatch met Wear OS14/07/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp