Oppo Find X9 en X9 Pro verschijnen in foto’s, ook specs gelekt

Nieuwe smartphones van Oppo zijn opnieuw in het nieuws verschenen. Samen met wat foto’s deelt iemand van Oppo foto’s en specificaties van de Find X9 en de Find X9 Pro. De laatstgenoemde krijgt zelfs een 7500 mAh batterij.

Oppo Find X9-modellen laten zich zien

Oppo zal binnenkort de Oppo Find X9-serie aankondigen. Zhou Yibao van Oppo heeft nu verschillende details naar buiten gebracht. Het gaat om foto’s en specificaties van de nieuwe modellen. In één van de foto’s zien we de nieuwe Find X9 in vergelijking met een iPhone. Volgens Yibao krijgt de nieuwe Find X9-serie native-ondersteuning voor Apple-apparaten, waardoor je deze makkelijk koppelt aan je toestel. In ColorOS biedt Oppo al een soort van AirDrop-achtige functie, waarmee je bestanden kunt uitwisselen met iOS-apparaten.

Beide Find X9-modellen zouden platte schermen krijgen met de naar eigen zeggen, dunste schermranden die er tot nu toe zijn. Volgens geruchten zou deze 1,1 millimeter zijn. Het scherm zou een nieuwe manier van oogbescherming bieden met een modus die bewegingsziekte moet verminderen. Bij de Oppo Find X9 Pro zouden we een 7500 mAh batterij gaan zien, waar de Find X9 over een 7025 mAh accu krijgt.

De dikte van de Pro zou uitkomen op 8,25 millimeter, met een gewicht van 224 gram en een 6,78 inch scherm. Bij de Find X9 zien we een 6,69 inch scherm en een dikte die uitkomt op 7,99 millimeter. Het gewicht komt uit op 203 gram. Als de rest van de geruchten kloppen, dan krijgt de Find X9 driemaal een 50MP camera, waar de Pro een 200MP periscooplens kan verwachten. Beide toestellen krijgen een MediaTek Dimensity 9500 chipset met 80W snelladen. Net als bij OnePlus komt er een speciale sneltoets aan de zijkant, waar je een actie aan kunt koppelen.

Mogelijk worden de telefoons in oktober aangekondigd, maar het is goed mogelijk dat dit eerst alleen voor thuisland China is. De Oppo Find X8 Pro werd als enige high-end wel uitgebracht in ons land, maar is al langere tijd niet, tot zeer slecht verkrijgbaar. Uit navraag door DroidApp zou het komen door het grote succes, al kan het ook goed zijn dat door de animo al geen grote voorraad is aangelegd.