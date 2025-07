Realme 15 en 15 Pro aangekondigd: verfijning voor chipset, batterij en camera

Realme is hier weliswaar geen hele grote speler, in andere delen van de wereld is dat wel anders. Toch vind je ook bij Nederlandse winkels de Realme-toestellen. Het dochtermerk van Oppo presenteert nu de Realme 15 en Realme 15 Pro.

Realme 15 en 15 Pro

Realme heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd. We maken kennis met de Realme 15 en de Realme 15 Pro. De modellen bieden verbeteringen op het gebied van camera, batterij en prestaties. De details zetten we op een rij.

Zowel de Realme 15 als de 15 Pro zijn uitgerust met een flink 6,8-inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 144Hz. Daarmee zijn ze ideaal voor scrollen, gamen of video’s kijken. De standaard Realme 15 draait op de Dimensity 7300+ chipset, waar de Pro-variant de krachtigere Snapdragon 7 Gen 4 aan boord heeft.

Wat batterijduur betreft, zijn er ook verbeteringen doorgevoerd. De toestellen hebben een flinke 7000 mAh-accu, die oplaadt met 80W. Qua ontwerp zijn er ook keuzes: je kunt kiezen uit kleuren zoals Velvet Green, Flowing Silver en (afhankelijk van het model) Silk Purple of Silk Pink. En ondanks de grotere batterij is vooral de Pro vrij slank gebleven met een dikte van slechts 7,69 mm.

De camera’s van de Realme 15 Pro zijn vernieuwd. Je krijgt drie 50MP-sensoren: een hoofdcamera, een groothoeklens en een selfiecamera. De nieuwe Sony IMX 896-sensor moet zorgen voor betere foto’s, en dankzij de AI Edit Genie kun je direct slimme bewerkingen toepassen in de galerij. De Realme 15 moet het wel stellen met een eenvoudiger opstelling: de groothoekcamera is daar vervangen door een 8MP sensor, maar de primaire en selfiecamera blijven 50 megapixel.

De Realme 15 start bij omgerekend 240 euro voor 8GB+128GB. De Realme 15 Pro begint bij omgerekend 286 euro en is beschikbaar in versies tot 12GB+512GB. Informatie over een komst naar Nederland is niet bekend.