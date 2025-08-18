Samsung rolt augustus-update uit naar Galaxy S23-serie

Samsung zet een nieuwe update klaar voor de Galaxy S23-serie. De drie modellen in de reeks worden voorzien van de beveiligingsupdate van augustus. Dit is de nieuwste patch die voor Android beschikbaar is, werd eerder al naar enkele andere Galaxy-toestellen uitgerold.

Galaxy S23-serie krijgt augustus-update

Een nieuwe update wordt verspreid naar de Galaxy S23-serie. Dirk en Bert laten ons weten dat hun smartphone wordt bijgewerkt met een nieuwe security-patch. Vanaf nu kan beveiligingsupdate augustus gedownload worden voor de Galaxy S23, Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. Voor de Samsung Galaxy S23 FE zal de update op een later moment uitgerold worden. Deze bevindt zich namelijk in een andere batch.

Met de update van augustus zien we de update van Google zelf. Daar heeft Samsung zelf bovenop nog eigen patches aan toegevoegd. Die vormen samen de update van augustus. De update wordt vanaf nu verspreid. Je krijgt een melding op je device als je de update kunt downloaden.