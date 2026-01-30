Samsung Galaxy A07 met 6000 mAh batterij maakt zijn debuut

Samsung heeft een nieuwe telefoon gepresenteerd in de A-serie. Al tijden gaan er geruchten over nieuwe toestellen, maar nu is het de Galaxy A07 die zijn debuut maakt. Dit toestel krijgt op verschillende vlakken verbeteringen. Zo zien we een flinke batterij.

Samsung Galaxy A07 debuteert

Er is uitbreiding voor de Samsung Galaxy A-serie, in de vorm van de Galaxy A07. Deze nieuwe telefoon is als eerst gepresenteerd voor de Filipijnen. Zijn voorganger, de Galaxy A06 verscheen ook in Europa, dus de verwachting is dat het toestel ook onze kant op komt. Het toestel kenmerkt zich door een flinke batterij van 6000 mAh.

De nieuwe smartphone is uitgerust met de MediaTek Dimensity 6300 chipset. Hierbij heeft het toestel 4GB aan werkgeheugen met 128GB opslagruimte. Er is daarnaast ruimte voor een geheugenkaart. De Samsung Galaxy A07 heeft een 6,7 inch LCD-scherm met een hoge verversingssnelheid voor zijn prijs: namelijk 120Hz. De resolutie komt uit op HD+. Er is een 50 megapixel hoofdcamera met een 2 megapixel dieptesensor. In de druppel-notch aan de voorkant zit een 8 megapixel front-camera.

Het toestel is uitgerust met Android 16 met One UI 8. Samsung belooft zes jaar aan updates. Niet alleen beveiligingsupdates, maar ook Android OS-updates. Erg netjes in deze prijsklasse, dat zien we zelden. De Galaxy A07 is verder uitgerust met een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, ondersteuning voor 5G, Bluetooth 5.3 en heeft een IP54 certificering. De smartphone uit Zuid-Korea is 8,2 millimeter dik en weegt 199 gram.

Samsung brengt het toestel uit in Black en Light Violet. Als er meer informatie is over het toestel voor de Europese markt, dan laten we je het natuurlijk weten. Als we de prijs voor de Filippijnen omrekenen naar euro’s, komt de prijs rond de 120 euro te liggen. We verwachten hier een prijs die rond de 150 euro zal liggen.