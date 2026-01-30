Close Menu
    vrijdag 8 mei
    Trending
    Nieuws

    Samsung Galaxy A07 met 6000 mAh batterij maakt zijn debuut

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Samsung heeft een nieuwe telefoon gepresenteerd in de A-serie. Al tijden gaan er geruchten over nieuwe toestellen, maar nu is het de Galaxy A07 die zijn debuut maakt. Dit toestel krijgt op verschillende vlakken verbeteringen. Zo zien we een flinke batterij.

    Samsung Galaxy A07 debuteert

    Er is uitbreiding voor de Samsung Galaxy A-serie, in de vorm van de Galaxy A07. Deze nieuwe telefoon is als eerst gepresenteerd voor de Filipijnen. Zijn voorganger, de Galaxy A06 verscheen ook in Europa, dus de verwachting is dat het toestel ook onze kant op komt. Het toestel kenmerkt zich door een flinke batterij van 6000 mAh.

    Samsung Galaxy A07

    De nieuwe smartphone is uitgerust met de MediaTek Dimensity 6300 chipset. Hierbij heeft het toestel 4GB aan werkgeheugen met 128GB opslagruimte. Er is daarnaast ruimte voor een geheugenkaart. De Samsung Galaxy A07 heeft een 6,7 inch LCD-scherm met een hoge verversingssnelheid voor zijn prijs: namelijk 120Hz. De resolutie komt uit op HD+. Er is een 50 megapixel hoofdcamera met een 2 megapixel dieptesensor. In de druppel-notch aan de voorkant zit een 8 megapixel front-camera.

    Het toestel is uitgerust met Android 16 met One UI 8. Samsung belooft zes jaar aan updates. Niet alleen beveiligingsupdates, maar ook Android OS-updates. Erg netjes in deze prijsklasse, dat zien we zelden. De Galaxy A07 is verder uitgerust met een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, ondersteuning voor 5G, Bluetooth 5.3 en heeft een IP54 certificering. De smartphone uit Zuid-Korea is 8,2 millimeter dik en weegt 199 gram.

    Samsung Galaxy A07 light violet

    Samsung brengt het toestel uit in Black en Light Violet. Als er meer informatie is over het toestel voor de Europese markt, dan laten we je het natuurlijk weten. Als we de prijs voor de Filippijnen omrekenen naar euro’s, komt de prijs rond de 120 euro te liggen. We verwachten hier een prijs die rond de 150 euro zal liggen.

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Lees ook

    Samsung logo header
    Dit is de Samsung Galaxy A57: foto’s onthullen slank ontwerp24/01/2026
    Motorola presenteert nieuwe Moto G-serie met G17, G67 en G77
    Motorola presenteert nieuwe Moto G-serie met G17, G67 en G7728/01/2026
    Samsung Galaxy Watch 8 review: vertrouwd in een nieuw jasje
    Samsung Galaxy Watch 8 review: vertrouwd in een nieuw jasje13/09/2025
    Samsung Galaxy A56 review: bekend recept, frisse smaak
    Samsung Galaxy A56 review: bekend recept, frisse smaak05/07/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp