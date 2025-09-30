Close Menu
    donderdag 8 januari
    Samsung rolt Android 16 met One UI 8 uit voor Galaxy A36

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    Samsung rolt de grote update naar Android 16 uit voor de Samsung Galaxy A36. De mid-end smartphone krijgt hierbij ook de nieuwe One UI 8 skin en een nieuwe security-patch. De update is beschikbaar in Europa.

    Android 16 voor Galaxy A36

    De Samsung Galaxy A36 hebben we eerder uitgebreid besproken in de Samsung Galaxy A36 review. De fijne smartphone is nu de volgende in het rijtje, die de update krijgt naar de nieuwste Android-versie. Gebruikers kunnen de update naar Android 16 downloaden voor hun toestel. Na het installeren van de update krijg je toegang tot Android 16, de One UI 8 skin en de nieuwe beveiligingsupdate van september. Onder andere van Maarten horen we dat de update beschikbaar is.

    Samsung Galaxy A36 test

    Dankzij de update krijg je verschillende nieuwe functies en verbeteringen aangeboden. Het gaat om vernieuwde functies voor Now Bar en Now Brief, verbeteringen voor Quick Share en dus snel delen, en ook is er de vernieuwde weer-app. Samsung biedt verder verschillende aanpassingen in de interface en nieuwe templates voor het onderdeel ‘Routines’.

    Je krijgt een melding op je Samsung Galaxy A36 als je de update kunt installeren.

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

