Samsung Galaxy S25-serie wordt bijgewerkt met januari-update

Het heeft even geduurd, maar er staat weer een update klaar voor de Samsung Galaxy S25-serie. De smartphonefabrikant rolt de nieuwe januari-update uit voor de high-end smartphones. Opvallend, aangezien eerder andere toestellen van het merk al de update kregen.

Galaxy S25-serie krijgt januari-update

Samsung bracht vorige week voor enkele modellen de beveiligingsupdate van januari al uit, en nu is het ook de beurt aan high-end modellen. Dimitri weet ons te melden dat de Galaxy S25-serie de beveiligingsupdate van januari krijgt. Om precies te zijn gaat het om vier modellen die bijgewerkt worden door het merk. Dit geldt voor de Samsung Galaxy S25, de S25+, S25 Ultra en ook de Galaxy S25 Edge. In een later stadium wordt ook de Galaxy S25 FE geüpdatet, al zit die in een andere batch.

Met de security-patch van januari worden verschillende verbeteringen doorgevoerd in de beveiliging van Android. Dit wordt gecombineerd met de patches van Samsung zelf. Het is een flinke update van zo’n 567MB groot en lijkt geen verdere veranderingen te brengen. Fabrikanten voeren doorgaans ook optimalisaties door, net als bugfixes. We vermoeden dat ook Samsung dit heeft gedaan met deze update.

De update is zoals gezegd vanaf nu te downloaden voor de Galaxy S25-serie. Je krijgt een melding als de update voor je beschikbaar is. Heb je de notificatie nog niet ontvangen, dan kun je handmatig controleren of de update klaarstaat, via de instellingen.

