‘Verkopen van Galaxy S25-serie schieten omhoog, maanden na lancering’

Samsung doet goede zaken met de Samsung Galaxy S25-serie. Uit cijfers blijkt dat dit niet alleen ten tijde van de aankondiging was, maar juist ook in de afgelopen weken. De verkopen schoten juist nu, negen maanden na de lancering, door het dak. Wat is daarvan de reden?

Verkopen Galaxy S25-serie gaan lekker

Na een piek rond de lancering van de Galaxy S25-serie gingen de verkopen lekker, maar nog altijd kiezen veel consumenten voor een toestel uit de vijfdelige serie. De fabrikant komt in het nieuws, met dat de verkopen nog altijd erg goed gaan. Opvallend, want de Samsung Galaxy S25-serie is bijna een jaar geleden aangekondigd. Toch lijken er genoeg mensen te zijn die niet wachten op een toestel uit de Galaxy S26-reeks. Dit blijkt uit cijfers die gedeeld worden door Counterpoint Research en Hana Financial Investment. Samsung zelf deelt geen gegevens.

In de afgelopen weken zit de verkoop van de modellen uit de Samsung Galaxy S25-serie flink in de lift, zo laat de grafiek zien. Negen maanden na de lancering, is de toestelserie even populair als in de eerste maand. Normaal daalt de lijn van verkopen, als een opvolger aanstaande is. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende modellen uit de serie. In de afgelopen maanden is de serie uitgebreid met ook de Galaxy S25 FE en de Galaxy S25 Edge. We publiceerden eerder onze uitgebreide Galaxy S25 Ultra review.

De reden van de stijging is niet helemaal aan te wijzen. Het kan om uiteenlopende redenen zijn. Zo zijn er geruchten dat de opvolger geen grote verandering zal zijn en doen de telefoons het goed in de aanbiedingen. Apple bracht zeven maanden na de introductie van de S25-serie de iPhone 17 uit, toen begonnen de verkopen te stijgen. Het is goed mogelijk dat geïnteresseerden toch voor de Samsung-telefoon hebben gekozen.

Samsung Galaxy S25 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 549,00 euro

Samsung Galaxy S25 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 834,00 euro