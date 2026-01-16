Close Menu
    woensdag 29 juli
    Trending
    Samsung Galaxy S25 serie header
    Nieuws

    ‘Verkopen van Galaxy S25-serie schieten omhoog, maanden na lancering’

    Stefan HageDoor 1 reactie2 minuten leestijd

    Samsung doet goede zaken met de Samsung Galaxy S25-serie. Uit cijfers blijkt dat dit niet alleen ten tijde van de aankondiging was, maar juist ook in de afgelopen weken. De verkopen schoten juist nu, negen maanden na de lancering, door het dak. Wat is daarvan de reden?

    Verkopen Galaxy S25-serie gaan lekker

    Na een piek rond de lancering van de Galaxy S25-serie gingen de verkopen lekker, maar nog altijd kiezen veel consumenten voor een toestel uit de vijfdelige serie. De fabrikant komt in het nieuws, met dat de verkopen nog altijd erg goed gaan. Opvallend, want de Samsung Galaxy S25-serie is bijna een jaar geleden aangekondigd. Toch lijken er genoeg mensen te zijn die niet wachten op een toestel uit de Galaxy S26-reeks. Dit blijkt uit cijfers die gedeeld worden door Counterpoint Research en Hana Financial Investment. Samsung zelf deelt geen gegevens.

    Galaxy S25 cijfers verkopen

    In de afgelopen weken zit de verkoop van de modellen uit de Samsung Galaxy S25-serie flink in de lift, zo laat de grafiek zien. Negen maanden na de lancering, is de toestelserie even populair als in de eerste maand. Normaal daalt de lijn van verkopen, als een opvolger aanstaande is. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende modellen uit de serie. In de afgelopen maanden is de serie uitgebreid met ook de Galaxy S25 FE en de Galaxy S25 Edge. We publiceerden eerder onze uitgebreide Galaxy S25 Ultra review.

    De reden van de stijging is niet helemaal aan te wijzen. Het kan om uiteenlopende redenen zijn. Zo zijn er geruchten dat de opvolger geen grote verandering zal zijn en doen de telefoons het goed in de aanbiedingen. Apple bracht zeven maanden na de introductie van de S25-serie de iPhone 17 uit, toen begonnen de verkopen te stijgen. Het is goed mogelijk dat geïnteresseerden toch voor de Samsung-telefoon hebben gekozen.

    Samsung Galaxy S25 productafbeelding
    Samsung Galaxy S25
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 549,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy S25 Ultra productafbeelding
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 834,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy S25+ productafbeelding
    Samsung Galaxy S25+
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 745,00 euro
    Alle informatie
    Via IceUniverse

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Lees ook

    Samsung Galaxy S25 Ultra verkoopt beter dan S25 en S25+ samen
    Samsung Galaxy S25 Ultra verkoopt beter dan S25 en S25+ samen06/05/2025
    Samsung laat weten waarom je geen Google Play-updates ontvangt
    Samsung laat weten waarom je geen Google Play-updates ontvangt09/01/2026
    Samsung Galaxy Watch 8 review: vertrouwd in een nieuw jasje
    Samsung Galaxy Watch 8 review: vertrouwd in een nieuw jasje13/09/2025
    ‘Samsung Galaxy S25 Edge valt zo tegen dat Galaxy S26 Edge geannuleerd is’
    ‘Samsung Galaxy S25 Edge valt zo tegen dat Galaxy S26 Edge geannuleerd is’17/10/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp