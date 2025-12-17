Spotify laat je afspeellijsten van andere muziek-apps importeren via app

Muziekdienst Spotify timmert lekker aan de weg met nieuwe functies die beschikbaar komen. Het Zweedse bedrijf komt nu met een optie die je afspeellijsten van andere muziekdiensten laat importeren in Spotify. Dit zonder ingewikkelde omwegen.

Stap je over van een andere muziekdienst naar Spotify, dan kun je vanaf nu de afspeellijsten van dat platformen importeren in je Spotify-account. De functie is officieel aangekondigd en zal de komende tijd uitgebreid beschikbaar komen voor alle gebruikers, zo zegt het bedrijf. Voor de werking van de functie maakt Spotify gebruik van TuneMyMusic, dat nu geïntegreerd is in de muziek-app. Hoewel de dienst van origine zowel kan importeren als exporteren, is het vooralsnog niet mogelijk om je muziek van Spotify te exporteren naar een andere dienst.

Dankzij de integratie van TuneMyMusic is het overstappen naar een andere muziekdienst een stuk makkelijker geworden. Je hoeft niet via verschillende omwegen je muziek over te hevelen; het kan direct via de Spotify app. Voorheen kon dit enkel door een export op te slaan, en deze via de webversie te importeren. De functie komt automatisch beschikbaar in de Spotify app. Onlangs introduceerde Spotify ook al nieuwe luisterstatistieken.