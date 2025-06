Wat iedereen die crypto op zijn mobiel bewaart moet weten (adv)

Nederland kent zo’n 2,5 miljoen crypto bezitters, en het gros van de investeerders beheert zijn digitale valuta mobiel. Mobiele beleggers kunnen snel inspelen op koersschommelingen en het laatste crypto nieuws, maar lopen ook meer risico op diefstal. In dit artikel bespreken we hoe je jouw mobiele crypto wallet veilig kunt stellen bij diefstal, en wat de grootste voordelen zijn van mobiel crypto beheer.

Push berichten: prijs meldingen en crypto nieuws

Een van de grootste voordelen van crypto beheren via je mobiel is de flexibiliteit. Door gebruikt te maken van wallet apps kan je traden waar en wanneer je maar wilt, en constante updates over nieuwe presales, marktschommelingen en koers pieken ontvangen.

Door een beursplatform naar keuze te downloaden en pushmeldingen te activeren, kun je op de hoogte worden gesteld van nieuwe crypto releases en snel handelen. Daarnaast delen sommige beurzen diepgaande analyses over hoe de technologie achter nieuwe munten werkt.

Experts zeggen over munten met baanbrekende technische implementaties zoals Ethereum, Ripple en Solaxy: dit zijn de beste alt coins, en deze kunnen in 2025 meerdere malen over de kop gaan.

Veiligheid: 2FA, krachtige wachtwoorden en hardware wallets

Voordat je begint met mobiel investeren in crypto, is het belangrijk om een aantal belangrijke beveiligings stappen te doorlopen.

Mobiele telefoons zijn relatief kwetsbaar voor diefstal of verlies: gelukkig kan je door middel van twee factor authenticatie en sterke wachtwoorden jouw crypto effectief beschermen tegen digitale inbrekers.

Vrijwel alle beursplatformen hebben 2FA mogelijkheden, en door diensten zoals Lastpass te gebruiken kun je met gemak unieke wachtwoorden voor al je accounts genereren en bewaren.

Ook als je alleen vanuit huis handelt is het belangrijk om je crypto wallet te beschermen: het aantal cyberaanvallen nam in het eerste kwartaal van 2025 namelijk toe met 53%, en ook consumenten zijn steeds vaker slachtoffer.

Traders die hun crypto optimaal willen beschermen, kunnen een hardware wallet overwegen. Dit is een fysieke knop die moet worden ingedrukt om transacties goed te keuren. Zelfs wanneer cybercriminelen toegang krijgen tot je accounts, kunnen ze hierdoor geen crypto overboeken.

Noodsituaties: wat je moet doen bij een gestolen of gehackte telefoon

Het stelen of digitaal kraken van mobiele telefoons is enorm populair onder dieven, daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de stappen die je moet ondernemen bij fraude. Het allerbelangrijkste is het blokkeren van je SIM-kaart, hierdoor kunnen dieven namelijk geen 2-FA codes ontvangen.

Vervolgens kan je via een ander apparaat inloggen bij je crypto wallet, en onder veiligheidsinstellingen uitloggen op andere apparaten. Tot slot kan je je mobiel registreren bij het GOR: dit kost €4. Het gestolen objecten register werkt samen met de politie om gestolen goederen terug te brengen bij eigenaren.

Dit is een gesponsord artikel van Bitcoinmagazine