Xiaomi 17 Ultra design te zien in teaser: aankondiging deze maand

Xiaomi komt in het nieuws met een nieuwe high-end smartphone. De nieuwe Xiaomi 17 Ultra is te zien op een grote marketingfoto. Daarin zien we het nieuwe design en komen we de aankondigingsdatum te weten van de smartphone.

Xiaomi 17 Ultra: dit is het ontwerp

Eerder werd al bekend dat de Xiaomi 16-serie wordt geskipt, maar we hebben nu nieuws voor je over de Xiaomi 17-serie. Eerder werden de toestellen voor het thuisland al aangekondigd. De nieuwe Xiaomi 17 Ultra zien we terug op een poster van de fabrikant. Op deze marketingafbeelding zien we een duidelijke foto van het nieuwe toestel. De grote cirkelvormige cameramodule die we kennen van de voorganger, de Xiaomi 15 Ultra, zien we ook terug bij dat toestel.

De aankomende Xiaomi 17 Ultra zal uitgebracht worden in drie kleuren: zwart, wit en een speciale groene variant. Bij die laatste, die Starry Green wordt genoemd, is een smartphone te zien met minerale deeltjes aan de achterkant, die een metallic achtige afwerking geeft. Het toestel krijgt een plat scherm en zou 8,29 millimeter dik zijn. Interessant is verder de volumetoets, die uit twee kleinere losse toetsen bestaat. Daaronder zit de power-button. Ook krijgt het toestel naar verluidt de Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset.

De cameramodule van de Xiaomi 17 Ultra biedt drie lenzen, waaronder een 1-inch periscoop telelens voor inzoomen. In onze camera-vergelijking met de Xiaomi 15 Ultra, waren we al enthousiast over de plaatjes die dat toestel wist te maken. Ook bij de Xiaomi 17 Ultra zal de focus weer op de camera liggen. Hiervoor werkt Xiaomi weer samen met Leica.

Voor de Chinese markt zal Xiaomi de nieuwe telefoon aankondigen op 25 december. Een wereldwijde aankondiging zou gepland staan voor ergens in de komende maanden, maar een specifieke datum ontbreekt.

