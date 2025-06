Android Update Bulletin week 22: deze toestellen kregen updates

Updates zijn ook in de afgelopen week weer in grote getale uitgerold. Verschillende smartphones zijn bijgewerkt met een nieuwe Android-patch of update. We zetten de updates van week 22 op een rij in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 22

DroidApp brengt je iedere zondag op de hoogte van updates die zijn verschenen voor Android-toestellen. Tablets, smartwatches en natuurlijk smartphones nemen we mee in dit overzicht. Ook in de afgelopen week zijn weer de nodige updates verschenen. Alle updates van afgelopen week, zetten we op een rij in het Android Update Bulletin van week 22.

Help ons! Krijg je een update binnen? Dan ontvangen we graag een mailtje van je, samen met een screenshot, zodat we hem kunnen meenemen in de berichtgeving. Stuur je mail naar redactie@droidapp.nl.

Nothing

Nothing Phone (2): beveiligingsupdate mei

OnePlus

OnePlus 13: beveiligingsupdate mei vol verbeteringen

Poco

Poco F7 Pro: beveiligingsupdate april met verbeteringen

Poco F7 Ultra: beveiligingsupdate april met verbeteringen

Samsung