Android Update Bulletin week 31: deze toestellen kregen updates

Aan het eind van de maand juli en die paar dagen in augustus, zijn er een hoop nieuwe updates uitgebracht voor Android-devices. DroidApp zet ze ook deze week weer op een rijtje. Dit zijn de verschenen updates in week 31.

Android updates in week 31

In het Android Update Bulletin lees je iedere week welke updates er zijn verschenen voor Android. Zo zagen we bij OnePlus voor meerdere toestellen een grote update vol nieuwe functies. Ook werden diverse smartphones bijgewerkt met een nieuwe beveiligingsupdate en gaan Samsung-updates in een stroomversnelling. DroidApp zet de updates van de afgelopen week voor je op een rij.

Krijg je een update binnen? Dan horen we dat heel graag van je! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot, zodat we hem kunnen meenemen in de berichtgeving. Stuur je mail naar redactie@droidapp.nl.

Nokia

Nokia X30: beveiligingsupdate juli

OnePlus

OnePlus 11R: Mind Space en nieuwe functies

OnePlus 12: Mind Space en nieuwe functies

OnePlus 12R: Mind Space en nieuwe functies

OnePlus 13: Mind Space en nieuwe functies

OnePlus 13R: Mind Space en nieuwe functies

OnePlus Open: Mind Space en nieuwe functies

Samsung