OnePlus 13, 12, 11R en Open krijgen enorme update met Mind Space en meer

Voor de OnePlus 13 en OnePlus 12 wordt een grote update uitgerold. De twee laatst uitgebrachte high-end smarthones van het merk krijgen onder andere toegang tot Mind Space en het lettertype kan aangepast worden. Maar er zijn meer nieuwe functies. Daarbij komt de update ook beschikbaar voor de OnePlus Open en de 11R.

OnePlus 13 en 12 met grote update

Nee, het is nog niet de update naar Android 16, maar wel een andere grote update staat klaar voor de gebruikers van de OnePlus 13 en OnePlus 12. We horen dit van verschillende gebruikers, en ook op de redactie is de update inmiddels beschikbaar gekomen. De telefoons worden bijgewerkt met verschillende nieuwe functies. Eén daarvan is de Mind Space functie van OnePlus AI. Deze kennen we van de nieuwe OnePlus Nord 5, waarbij we de functie uitgebreid bespraken in de OnePlus Nord 5 review. Content die je op het scherm tegenkomt, kun je middels deze functie opslaan in je digitale geheugen, ofwel de Mind Space. Je kunt content opslaan middels een veegbeweging.

Maar de update brengt nog veel meer nieuwe functies. Zo krijgen gebruikers de mogelijkheid om het lettertype aan te passen naar OnePlus Sans Font of One Sans. De update met versienummer 15.0.0.840 is 1,22GB groot en brengt ook verschillende camera-verbeteringen met nieuwe modi voor bijvoorbeeld portretten, het gebruik van AI Perfect Shot, nieuwe aanpassingsopties voor de startpagina van de galerij-app en stapelbare widgets. De OnePlus 12 en OnePlus 13 laat je voor je alarm ook een geleidelijk alarmvolume instellen.

OnePlus brengt verder de beveiligingsupdate van juli 2025 mee naar de smartphones. De update wordt uitgerold voor de OnePlus 13, OnePlus 13R, OnePlus 12 en OnePlus 12R. Verder zien we ook berichten dat de update gedownload kan worden voor de OnePlus Open en OnePlus 11R.

OnePlus 13 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 834,00 euro