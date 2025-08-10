Close Menu
    zondag 10 augustus
    Trending
    Android Update Bulletin 2022 header
    Nieuws

    Android Update Bulletin week 32: deze toestellen kregen updates

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Een nieuwe week, een nieuw Android Update Bulletin. De eerste modellen worden bijgewerkt met de augustus-update, maar er zijn meer updates verspreid. Welke toestellen kregen updates in week 32?

    Android updates in week 32

    Het is weer zondag, en dus is het tijd om de balans op te maken met toestellen die een update hebben gekregen. Voor de eerste modellen is beveiligingsupdate augustus uitgebracht. Deze update zullen we in de komende weken bij meer modellen gaan zien. De updates die in week 32 zijn uitgerold, zetten we hieronder op een rij.

    Krijg je een update binnen? Dan horen we dat heel graag van je! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot, zodat we hem kunnen meenemen in de berichtgeving. Stuur je mail naar redactie@droidapp.nl.

    Google Pixel 8 Pro test

    Google

    Motorola

    Samsung

    Xiaomi

    DroidApp - Android nieuws
    DroidApp - Android nieuws
    Download QR-Code
    DroidApp - Android nieuws
    Ontwikkelaar: Apps byLuke
    Prijs: Gratis

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Android Update Bulletin week 31: deze toestellen kregen updates
    Android Update Bulletin week 31: deze toestellen kregen updates03/08/2025
    Android Update Bulletin week 30: deze toestellen kregen updates
    Android Update Bulletin week 30: deze toestellen kregen updates27/07/2025
    Android Update Bulletin week 29: deze toestellen kregen updates
    Android Update Bulletin week 29: deze toestellen kregen updates20/07/2025
    Android Update Bulletin week 27: deze toestellen kregen updates
    Android Update Bulletin week 27: deze toestellen kregen updates06/07/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp