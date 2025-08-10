Android Update Bulletin week 32: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe week, een nieuw Android Update Bulletin. De eerste modellen worden bijgewerkt met de augustus-update, maar er zijn meer updates verspreid. Welke toestellen kregen updates in week 32?

Android updates in week 32

Het is weer zondag, en dus is het tijd om de balans op te maken met toestellen die een update hebben gekregen. Voor de eerste modellen is beveiligingsupdate augustus uitgebracht. Deze update zullen we in de komende weken bij meer modellen gaan zien. De updates die in week 32 zijn uitgerold, zetten we hieronder op een rij.

Krijg je een update binnen? Dan horen we dat heel graag van je! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot, zodat we hem kunnen meenemen in de berichtgeving. Stuur je mail naar redactie@droidapp.nl.

Google

Motorola

Motorola Edge 50 Neo: beveiligingsupdate juli

Samsung

Samsung Galaxy A56: beveiligingsupdate augustus

Xiaomi